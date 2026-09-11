Olise ist selbst im Interview … außergewöhnlich

Nicht nur für Gegenspieler ist Bayerns Michael Olise ein Graus – auch manch Interviewer beißt sich an dem Exzentriker die Zähne aus. Frag nach beim DAZN-Reporter, der nach Bayerns 5:0-Sieg in der Champions League gegen Bodo/Glimt dem Franzosen etwas Gehaltvolles zu entlocken versuchte.
Oja. Doch. Es passiert. Via Video-Studium nachvollziehbar, nach 24 Sekunden. Da ziehen sich Michael Olises Mundwinkel dezent in die Breite und deuten so etwas Ähnliches wie ein Lächeln an. Den Rest des – nach wenigen Stunden schon kultigen – 40-sekündigen Interviews steht er relativ apathisch da. Wirkt, als würde er auf die U-Bahn warten. Nicht, als hätte er gerade in der Königsklasse zwei Traumtore erzielt und mit Bayern Bodo Glimt in Grund und Boden gezangelt.
„Bin nicht der Einzige“
Michael Olise ist außergewöhnlich. Das stellt er auf dem Platz mit seinem genialen linken Fuß regelmäßig unter Beweis. Seine Extravaganz lässt sich auch im Bereich Mode nicht abstreiten. Und spätestens seit Donnerstagabend auch in Sachen Kommunikation nicht. Der DAZN-Reporter konnte einem fast schon leidtun. Und gab auch zu: „Sie machen mir das Interview nicht leicht.“ Tatsächlich mühte er sich eine knappe Minute lang emsig ab, Olise mehr als Ein-Wort-Antworten abzuluchsen; ihn zu seiner Genialität zu befragen; zu ergründen, wie er denn so sensationelle Tore schießen könne. Der Interviewer zerbröselte aber regelmäßig und beständig an Olises Verbal-Catenaccio. Zumindest einen ganzen Satz entlockte er seinem wortkargen Gesprächspartner dann doch. Einen wirklich Burner gab der aber auch nicht ab. „Ich bin nicht der Einzige, der Tore schießen kann“, sagte Olise. Und war dann wieder völlig stoisch und konnte (oder wollte) nicht erklären, was ihn eigentlich glücklich macht. „Tore schießen und gewinnen vielleicht?“, suggerierte der DAZN-Mann schon. „Ja“, antwortete Olise.
Sehen Sie hier das jetzt schon sagenumwobene Interview selbst.
Zwei Supertore
Ein Glück für den FC Bayern, dass er auf dem Spielfeld deutlich konkreter zu Werke geht als bei Interviews. So auch wieder einmal am Donnerstagabend in der Champions League gegen Bodo Glimt. Zweimal traf er beim 5:0-Sieg, jeweils äußerst sehenswert.
Zum 23. Mal in Folge schrieben die Bayern zum Auftakt der „Königsklasse“ damit voll an. So ernüchternd das für die Münchener anmuten mag: Länger in Erinnerung als der 5:0-Sieg wird vermutlich Olises Interview danach bleiben.
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