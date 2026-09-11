Olise ist selbst im Interview … außergewöhnlich

„Bin nicht der Einzige“

Michael Olise ist außergewöhnlich. Das stellt er auf dem Platz mit seinem genialen linken Fuß regelmäßig unter Beweis. Seine Extravaganz lässt sich auch im Bereich Mode nicht abstreiten. Und spätestens seit Donnerstagabend auch in Sachen Kommunikation nicht. Der DAZN-Reporter konnte einem fast schon leidtun. Und gab auch zu: „Sie machen mir das Interview nicht leicht.“ Tatsächlich mühte er sich eine knappe Minute lang emsig ab, Olise mehr als Ein-Wort-Antworten abzuluchsen; ihn zu seiner Genialität zu befragen; zu ergründen, wie er denn so sensationelle Tore schießen könne. Der Interviewer zerbröselte aber regelmäßig und beständig an Olises Verbal-Catenaccio. Zumindest einen ganzen Satz entlockte er seinem wortkargen Gesprächspartner dann doch. Einen wirklich Burner gab der aber auch nicht ab. „Ich bin nicht der Einzige, der Tore schießen kann“, sagte Olise. Und war dann wieder völlig stoisch und konnte (oder wollte) nicht erklären, was ihn eigentlich glücklich macht. „Tore schießen und gewinnen vielleicht?“, suggerierte der DAZN-Mann schon. „Ja“, antwortete Olise.