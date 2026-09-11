NFL: Überraschungssieg vor 100.000 Zuschauern

Die San Francisco 49ers haben die Australien-Premiere der National Football League (NFL) für sich entschieden.
Das Traditionsteam setzte sich am Freitag zum Saisonstart vor rund 100.000 Zuschauern im Melbourne Cricket Ground überraschend deutlich gegen Titelfavorit Los Angeles Rams durch.
Quarterback Brock Purdy führte die 49ers mit drei Touchdown-Pässen zu einem 27:7-Sieg. Rams-Spielmacher Matthew Stafford, wertvollster Akteur der Vorsaison, blieb ohne Wurf in die Endzone.
Rückkehrer fehlte
Die hoch gehandelte Rams-Defense um Neuzugang Myles Garrett setzte wenig Akzente. Rückkehrer Aaron Donald, der mit dem Starteam aus Los Angeles 2022 die Super Bowl gewonnen und im August nach mehr als zwei Jahren Pause sein Comeback verkündet hatte, war noch nicht mit nach Australien gereist.
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