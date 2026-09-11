Bregenz: Streit eskalierte, Schüsse bei Tankstelle

Ein bewaffneter 18-Jähriger sorgte in Bregenz in der Nacht auf Freitag für Aufregung. Der Bursche versuchte eine Tankstelle auszurauben und drückte mit einer Schreckschusspistole mehrfach ab. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter wenig später fassen.
Bange Momente in der Landeshauptstadt: Gegen 23 Uhr betrat der 18-Jährige das Tankstellengelände, um mit einem Angestellten über finanzielle Belange zu sprechen. Im Eingangsbereich entwickelte sich zwischen den beiden schließlich ein hitziges Wortgefecht.
Der Teenager zog daraufhin eine Waffe und schoss damit insgesamt viermal in die Luft, danach flüchtete er zu Fuß Richtung Hard. Ein Glück: Bei der Pistole handelte es sich „nur“ um eine Schreckschusswaffe.
Rascher Fahndungserfolg
Weit kam der Täter allerdings nicht: Die Polizei machte den 18-Jährigen bereits kurze Zeit später im Bereich der Achbrücke ausfindig und nahmen ihn fest.
Die Spurensicherung untersuchte noch in der Nacht den Tatort. Die genauen Hintergründe des Streits sowie der exakte Ablauf sind nun Teil der Ermittlungen. Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt.
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