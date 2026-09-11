Fahrzeug landet nach Überschlag auf dem Dach

Zwei Menschen wurden am Freitagmorgen bei einem Unfall in Hunnenbrunn in Kärnten verletzt. Der Wagen geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und überschlug sich.
Freitagmorgen schrillten um 6.55 Uhr die Sirenen in St. Veit an der Glan. Ein Lenker war mit seinem Fahrzeug von Althofen in Richtung St. Veit unterwegs und fuhr bei der Ausfahrt Hunnenbrunn ab. Aufgrund der regennassen Fahrbahn kam er jedoch ins Schleudern, kam von der Straße ab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Dach liegend auf der Böschung zum Stillstand.
„Von der Landesalarm- und Warnzentrale wurden die Feuerwehren St. Veit/Glan, Kraig und Thalsdorf mit dem Einsatzstichwort, Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person‘ alarmiert“, so die FF St. Veit/Glan.
Verletzte ins Krankenhaus gebracht
Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden: Der Lenker und sein Beifahrer konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie wurden vom Roten Kreuz versorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.
Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab und machten das Unfallfahrzeug stromlos. „Nach 30 Minuten konnten die Feuerwehren Thalsdorf und St. Veit/Glan den Einsatz beenden, die Feuerwehr Kraig unterstützte das Abschleppunternehmen bei der Bergung des Unfallfahrzeuges“, informiert die FF St. Veit/Glan. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Ausfahrt Hunnenbrunn für den gesamten Verkehr gesperrt.
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