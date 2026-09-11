Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Regennasse Straße

Fahrzeug landet nach Überschlag auf dem Dach

Kärnten
11.09.2026 09:08
Die Einsatzkräfte mussten Freitagfrüh zu einem Unfall bei der Ausfahrt Hunnenbrunn bei St. Veit ...
Die Einsatzkräfte mussten Freitagfrüh zu einem Unfall bei der Ausfahrt Hunnenbrunn bei St. Veit ausrücken.(Bild: Fire Veiter - FF St.Veit/Glan)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Zwei Menschen wurden am Freitagmorgen bei einem Unfall in Hunnenbrunn in Kärnten verletzt. Der Wagen geriet auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und überschlug sich.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Freitagmorgen schrillten um 6.55 Uhr die Sirenen in St. Veit an der Glan. Ein Lenker war mit seinem Fahrzeug von Althofen in Richtung St. Veit unterwegs und fuhr bei der Ausfahrt Hunnenbrunn ab. Aufgrund der regennassen Fahrbahn kam er jedoch ins Schleudern, kam von der Straße ab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Dach liegend auf der Böschung zum Stillstand.

„Von der Landesalarm- und Warnzentrale wurden die Feuerwehren St. Veit/Glan, Kraig und Thalsdorf mit dem Einsatzstichwort, Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person‘ alarmiert“, so die FF St. Veit/Glan.

Verletzte ins Krankenhaus gebracht
Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden: Der Lenker und sein Beifahrer konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen. Sie wurden vom Roten Kreuz versorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus gebracht.

Auf der regennassen Fahrbahn kam der Lenker ins Schleudern.
Auf der regennassen Fahrbahn kam der Lenker ins Schleudern.(Bild: Fire Veiter - FF St.Veit/Glan)

Die Feuerwehren sicherten die Unfallstelle ab und machten das Unfallfahrzeug stromlos. „Nach 30 Minuten konnten die Feuerwehren Thalsdorf und St. Veit/Glan den Einsatz beenden, die Feuerwehr Kraig unterstützte das Abschleppunternehmen bei der Bergung des Unfallfahrzeuges“, informiert die FF St. Veit/Glan. Während der Bergungs- und Aufräumarbeiten war die Ausfahrt Hunnenbrunn für den gesamten Verkehr gesperrt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kärnten
11.09.2026 09:08
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Privatsender-Heuriger
Gemeinsamer Feind soll ORF und Private vereinen
Russland und Nordkorea feiern einen „Meilenstein für die bilaterale Partnerschaft“.
Brücke eröffnet
Russland und Nordkorea rücken noch enger zusammen
Pro und Contra
Das Kopftuchverbot im ersten Bewährungstest
Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Teuflischer Missbrauchs-Plan: So lief Horror-Nacht
145.054 mal gelesen
Krone Plus Logo
Das Bild einer vermeintlich heilen Familienwelt. Doch hinter der Fassade passierte ...
Österreich
„Krone“ deckt grausame Serienvergewaltigung auf
133.924 mal gelesen
Eine 39-jährige Mutter – hier ein Symbolbild – aus Oberösterreich starb nach einem monatelangen ...
Österreich
Betäubte Frau stirbt bei Vergewaltigungsserie
125.570 mal gelesen
Krone Plus Logo
Einige der mutmaßlichen Täter: ein 51-jähriger Lkw-Fahrer und gleichzeitig Ehemann (links) des ...
Innenpolitik
So viel kostete die FPÖ-Party den Steuerzahler
1662 mal kommentiert
Direkt am Wiener Stephansplatz feierte die FPÖ unter Obmann Herbert Kickl im Sommer ihren 70. ...
Außenpolitik
USA raten Kiew: Auf jahrelangen Krieg vorbereiten
1021 mal kommentiert
Eine abgeschossene Shahed-Drohne wird in Kiew ausgestellt. Die Ukraine muss sich in den ...
Innenpolitik
Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum
896 mal kommentiert
Die Grünen-Chefin erhöht den Druck in Sachen Klimagesetz.
Mehr Kärnten
Helikopterbergung
Beim Schwammerlklauben schwer verletzt
Sport Tv Logo
Vorm Duell gegen Rapid
WAC-Coach Silberberger: „Müssen Kopf einschalten!“
Kurioser Unfall
Gleitschirmpilot erfasste beim Start Radfahrerin
Digitales Klagenfurt
Alles auf einen Blick: Stadt vereint Services
Sport Tv Logo
Liga hätte Lösung
Tabula rasa! Auf VSV wartet Tag der Abrechnung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf