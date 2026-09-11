Fahrzeug landet nach Überschlag auf dem Dach

Freitagmorgen schrillten um 6.55 Uhr die Sirenen in St. Veit an der Glan. Ein Lenker war mit seinem Fahrzeug von Althofen in Richtung St. Veit unterwegs und fuhr bei der Ausfahrt Hunnenbrunn ab. Aufgrund der regennassen Fahrbahn kam er jedoch ins Schleudern, kam von der Straße ab und überschlug sich. Das Fahrzeug kam schließlich auf dem Dach liegend auf der Böschung zum Stillstand.