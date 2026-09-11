Mit Mateschitz starteten Fallschirm-Pioniere durch

Mateschitz: „Wir müssen Nägel mit Köpfen machen“

„Damals waren wir etwa 15 Leute. 1992 hat sich der Verein dann grundlegend verändert“, sagt Huemer. Nach dem ersten „Red Bull Flugtag“ in Wien kam Dietrich Mateschitz zu ihm und sagte: „Mit euch müssen wir Nägel mit Köpfen machen.“ So kam der HSV nicht nur zum renommierten Zusatz im Namen, sondern auch zu einem rasanten Wachstum bei Ausrüstung, Technik und Mitgliederzahl. „Wir sind mittlerweile der führende Verein in Österreich“, sagt Huemer.