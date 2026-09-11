„Gogo“ Djuricin sucht den nächsten Fußballstar

Ein klares Wunschprofil

Alles gute Vorbereitungsmöglichkeiten für den Talente-Showcast – aber die Entscheidung fällt auf dem Rasen. Nach sechs Eliminierungsrunden mit isolierten Übungen und Spielszenen in verschieden großen Gruppen, bleibt ein hoffentlich angehender Profi übrig. Der im Nachgang von „KickJourney“ und der Jury begleitet und beraten wird. Für Djuricin gibt’s natürlich ein Wunschprofil: „Ein Stürmer wie mein Sohn Marco oder ich. Einer, der sich nichts scheißt, aber auch den Ball halten kann.“