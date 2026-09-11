„Gogo“ Djuricin sucht den nächsten Fußballstar

Talentsuche einmal anders! Das Wiener Start-up „KickJourney“ will am Freitag mit einem Showcast am ÖFB-Campus den nächsten Stern am heimischen Fußballhimmel finden. Teil der Jury wird dabei auch Ex-Rapid-Coach Goran Djuricin sein. Dem Sieger der zehn Nachwuchskicker winkt dabei ein vielleicht karriereverändernder Preis.
Starmania, die große Chance, das Supertalent und wie sie alle heißen. Um die sprichwörtliche Spreu vom Weizen zu trennen, sind Castingformate keine unbedingt bahnbrechende Neuheit. Im Fußballkontext ist das wiederum ein ganz anderes Thema. Statt über die klassischen Scoutingwege wird der nächste kickende Superstar am Freitag am ÖFB-Campus in Aspern durch eine „Talentshow“ gesucht ...
Dafür braucht’s natürlich auch eine Jury. Sie ist dreiköpfig und besteht neben Spielerberater Sertan Günes und Content Creator Sascha Gasthuber auch aus Ex-Rapid-Coach Goran Djuricin. „Keine schlechte Mischung“, grinst der 51-Jährige, „Für mich ist der isolierte Bereich nachrangig. Mich interessieren vor allem die Spielsituationen, Duelle im Eins-gegen-Eins oder Zwei-gegen-Zwei. Wie verhalten sie sich im Zweikampf, wie reagieren sie nach Ballverlusten und so weiter.“
Auf die Füße schauen werden „Gogo“ & Co. zehn Spielern und zwei Torhütern aus den Jahrgängen 2009 bis 2011 (U16-U18). Die Vorausscheidung fand durch eingesendete Videos über die „KickJourney“-App statt. Das 2026 in Wien gegründete Unternehmen bietet eine All-in-One-Trainingsplattform für Amateur- und Nachwuchsfußballer mit über 240 Trainingsvideos, Inhalten zur mentalen Stabilität und sogar Reha-Programmen.
Ein klares Wunschprofil
Alles gute Vorbereitungsmöglichkeiten für den Talente-Showcast – aber die Entscheidung fällt auf dem Rasen. Nach sechs Eliminierungsrunden mit isolierten Übungen und Spielszenen in verschieden großen Gruppen, bleibt ein hoffentlich angehender Profi übrig. Der im Nachgang von „KickJourney“ und der Jury begleitet und beraten wird. Für Djuricin gibt’s natürlich ein Wunschprofil: „Ein Stürmer wie mein Sohn Marco oder ich. Einer, der sich nichts scheißt, aber auch den Ball halten kann.“
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