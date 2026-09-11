Ölpreise auf höchstem Stand seit vier Monaten

Erstmals seit Mai über 100 Dollar

Derzeit blickt die Energiebranche jedenfalls besorgt in den Nahen Osten. Die Angriffe verfeindeter Parteien rund um die wichtigsten Schifffahrtsrouten haben die Sorge vor Lieferengpässen geschürt und die Preise an den Weltmärkten angetrieben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent verteuerte sich um ein Prozent auf 108,68 Dollar. Der Preis für US-Leichtöl WTI stieg ebenfalls um ein Prozent auf 103,45 Dollar. Beide Sorten steuerten auf einen Wochengewinn von fast 13 Prozent zu und lagen damit erstmals seit Mitte Mai über der Marke von 100 Dollar/Barrel.