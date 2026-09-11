Gewessler stellt Regierung Klima-Ultimatum

Gesetz kommt, aber später

Ganz untätig war die Koalition allerdings nicht: Nach langem Ringen verständigte sie sich grundsätzlich auf ein neues Klimaschutzgesetz. Darin soll die Klimaneutralität bis 2040 verankert werden. Diskussionen herrschen aber darüber, wie verbindlich dieses Ziel tatsächlich sein wird. Sanktionen bei einer Verfehlung sind nicht vorgesehen, die konkrete Vorlage wurde zuletzt erneut auf später verschoben.