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Kinder keine Statisten

Oslo verbietet Smart Glasses in Schulen

Elektronik
11.09.2026 07:28
Die Nutzung der smarten Brillen stößt auf erhebliche Datenschutzbedenken.
Die Nutzung der smarten Brillen stößt auf erhebliche Datenschutzbedenken.(Bild: FHWN/Adobe Stock/Aleksandr Fedosov)
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Von krone.at

Die norwegische Hauptstadt Oslo hat sogenannte Smart Glasses in ihren Schulen verboten. Der Schritt solle verhindern, dass Kinder „zu Statisten in der Datensammlung von Meta werden“, erklärte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit Verweis auf den Facebook-Mutterkonzern. Das Verbot gelte für den gesamten Schultag und auf allen Ebenen von Bildungseinrichtungen.

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Die in Oslo für Bildung zuständige stellvertretende Bürgermeisterin, Julie Remen Midtgarden, erklärte weiter, Politiker müssten den „Mut haben, ehrlich darüber zu sein, worum es dabei wirklich geht: Eines der reichsten Unternehmen der Welt hat ein Produkt auf den Markt gebracht, dessen ganzes Geschäftsmodell darauf beruht, es unmöglich zu machen, zu wissen, wann man gefilmt wird.“

Smart Glasses werden von verschiedenen Herstellern in Kooperation mit Technologiekonzernen wie Meta oder Google angeboten. Sie sind unter anderem mit Kameras ausgestattet und können sich mit dem Internet verbinden. Nutzern werden zudem Informationen über die Brillengläser angezeigt, die Geräte sollen etwa als Schnittstelle zu Anwendungen Künstlicher Intelligenz dienen.

Erhebliche Datenschutzbedenken
Ihr Einsatz stößt jedoch auf erhebliche Datenschutzbedenken. Meta hat Berichten zufolge eine Gesichtserkennungsfunktion entwickelt, mit der die Brillen ausgestattet werden können.

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Ende August hatte die norwegische Regierung angekündigt, die Nutzung von Smart Glasses und ähnlichen Geräten zu regulieren und eine Expertengruppe dazu eingesetzt. Digitalministerin Tung Karianne hatte gesagt, es sei offensichtlich, dass das Privatleben der Menschen „unter Druck der neuen Technologien“ käme.

  Oslos Vizebürgermeisterin Midtgarden machte der linksgerichteten Regierung indes schwere Vorwürfe. „Die Brillen werden heute schon in Norwegen verkauft“, erklärte die konservative Politikerin. „Sie werden heute schon auf norwegischen Spielplätzen genutzt, das Problem ist jetzt da.“ Sich die Problematik anzuschauen, heiße nicht, zu handeln, erklärte sie.

Verbot schon seit 27. August in Kraft
Das Verbot trat schon am 27. August in Kraft, wurde aber wegen des Todes des norwegischen Königs Harald V. am 28. August erst jetzt verkündet. Während der Trauerzeit hatten die Parteien in Norwegen gegenseitige Zurückhaltung vereinbart.

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