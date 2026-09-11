Oslo verbietet Smart Glasses in Schulen

Die in Oslo für Bildung zuständige stellvertretende Bürgermeisterin, Julie Remen Midtgarden, erklärte weiter, Politiker müssten den „Mut haben, ehrlich darüber zu sein, worum es dabei wirklich geht: Eines der reichsten Unternehmen der Welt hat ein Produkt auf den Markt gebracht, dessen ganzes Geschäftsmodell darauf beruht, es unmöglich zu machen, zu wissen, wann man gefilmt wird.“