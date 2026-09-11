Oslo verbietet Smart Glasses in Schulen

Die norwegische Hauptstadt Oslo hat sogenannte Smart Glasses in ihren Schulen verboten. Der Schritt solle verhindern, dass Kinder „zu Statisten in der Datensammlung von Meta werden“, erklärte die Stadtverwaltung am Donnerstag mit Verweis auf den Facebook-Mutterkonzern. Das Verbot gelte für den gesamten Schultag und auf allen Ebenen von Bildungseinrichtungen.
Die in Oslo für Bildung zuständige stellvertretende Bürgermeisterin, Julie Remen Midtgarden, erklärte weiter, Politiker müssten den „Mut haben, ehrlich darüber zu sein, worum es dabei wirklich geht: Eines der reichsten Unternehmen der Welt hat ein Produkt auf den Markt gebracht, dessen ganzes Geschäftsmodell darauf beruht, es unmöglich zu machen, zu wissen, wann man gefilmt wird.“
Smart Glasses werden von verschiedenen Herstellern in Kooperation mit Technologiekonzernen wie Meta oder Google angeboten. Sie sind unter anderem mit Kameras ausgestattet und können sich mit dem Internet verbinden. Nutzern werden zudem Informationen über die Brillengläser angezeigt, die Geräte sollen etwa als Schnittstelle zu Anwendungen Künstlicher Intelligenz dienen.
Erhebliche Datenschutzbedenken
Ihr Einsatz stößt jedoch auf erhebliche Datenschutzbedenken. Meta hat Berichten zufolge eine Gesichtserkennungsfunktion entwickelt, mit der die Brillen ausgestattet werden können.
Ende August hatte die norwegische Regierung angekündigt, die Nutzung von Smart Glasses und ähnlichen Geräten zu regulieren und eine Expertengruppe dazu eingesetzt. Digitalministerin Tung Karianne hatte gesagt, es sei offensichtlich, dass das Privatleben der Menschen „unter Druck der neuen Technologien“ käme.
Oslos Vizebürgermeisterin Midtgarden machte der linksgerichteten Regierung indes schwere Vorwürfe. „Die Brillen werden heute schon in Norwegen verkauft“, erklärte die konservative Politikerin. „Sie werden heute schon auf norwegischen Spielplätzen genutzt, das Problem ist jetzt da.“ Sich die Problematik anzuschauen, heiße nicht, zu handeln, erklärte sie.
Verbot schon seit 27. August in Kraft
Das Verbot trat schon am 27. August in Kraft, wurde aber wegen des Todes des norwegischen Königs Harald V. am 28. August erst jetzt verkündet. Während der Trauerzeit hatten die Parteien in Norwegen gegenseitige Zurückhaltung vereinbart.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.