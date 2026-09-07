Nach AfD-Erfolg: Siegmund schreibt mit Elon Musk

Weidel spricht von Trump als „Vorbild“

Co-Parteichefin Weidel nannte den US-Präsidenten angesichts seines Wiedereinzugs ins Weiße Haus ein Vorbild, AfD-Vertreter reisten zu seiner Amtseinführung nach Washington. Musk wiederum machte als damals noch enger Berater des Republikaners intensiv Werbung für die AfD und setzt sich nach wie vor für politische Meinungsmacher aus dem rechten Spektrum ein.