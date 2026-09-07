Nach AfD-Erfolg: Siegmund schreibt mit Elon Musk

Der seit Längerem mit der AfD sympathisierende Tech-Unternehmer Elon Musk hat der rechten Partei zu ihrem Wahlsieg in Sachsen-Anhalt gratuliert. „Gut gemacht!“, kommentierte er einen Beitrag der Co-Parteichefin Alice Weidel. AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund reagierte prompt mit einem Kooperationsangebot.
In ihrem Posting gratulierte Alice Weidel dem Wahlsieger Ulrich Siegmund zu dem „sensationellen Ergebnis“. Musk kommentierte den Beitrag mit einem auf Deutsch verfassten Glückwunsch.
„Starke Zusammenarbeit“
Siegmund antwortete dem reichsten Mann der Welt sogleich und dankte ihm überschwänglich für seine „Unterstützung“. Auf Englisch schrieb der AfD-Frontmann: „Wenn wir hier Verantwortung übernehmen, würde ich die Gelegenheit zu einer starken und konstruktiven Zusammenarbeit sehr begrüßen. Deutschland wäre dann wieder ein Standort, in den es sich zu investieren lohnt. Beste Grüße aus Sachsen-Anhalt!“
Auch Ex-Botschafter Grenell gratuliert AfD
Auch der früher in Berlin stationierte US-Botschafter Richard Grenell, der wie Musk enge Verbindungen zu US-Präsident Donald Trump pflegt, gratulierte der AfD auf X. „Ein großer Sieg und ein neuer Tag in Deutschland“, schrieb Grenell, der als Diplomat hierzulande mehrfach mit polarisierenden Äußerungen aneckte.
Noch keine Stellungnahme aus dem Weißen Haus
Trump selbst hat bislang keine politische Stellungnahme zum Wahlergebnis in Sachsen-Anhalt abgegeben. Seit seinem Amtsantritt wird der AfD aber ein besserer Draht denn je in die US-Hauptstadt Washington nachgesagt.
Weidel spricht von Trump als „Vorbild“
Co-Parteichefin Weidel nannte den US-Präsidenten angesichts seines Wiedereinzugs ins Weiße Haus ein Vorbild, AfD-Vertreter reisten zu seiner Amtseinführung nach Washington. Musk wiederum machte als damals noch enger Berater des Republikaners intensiv Werbung für die AfD und setzt sich nach wie vor für politische Meinungsmacher aus dem rechten Spektrum ein.
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