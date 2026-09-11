Albtraum-Start in Champions League: „Echt kacke!“

Das hat sich RB Leipzig ganz anders vorgestellt! Der Klub von Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner ging am Donnerstagabend in der „Königsklasse“ unter.
Der phasenweise chancenlose deutsche Bundesligist startete bei Italien-Klub Como 1907 mit einer Niederlage in die Champions League. Am Ufer des Comer Sees war der vor sieben Jahren noch viertklassige italienische Neuling nicht zu stoppen und siegte völlig verdient 4:1.
„Es fühlt sich echt kacke an grad“, sagte Leipzigs David Raum bei DAZN. Das Team habe „ordentlich einen auf den Deckel gekriegt heute. Alles in allem war das kein guter Auftritt von uns.“
„So geht es in der Champions League nicht“
Auch Abwehrchef Willi Orban fand deutliche Worte. „Sie waren mindestens eine Klasse besser, gerade im Spiel mit dem Ball“, meinte der Routinier. „Uns hat die Intensität und die Zweikampfhärte gefehlt. Wir waren zu jugendlich, manchmal nicht clever genug. Ohne Körperlichkeit geht es in der Champions League nicht.“
Nicolas Seiwald wurde nach gut einer Stunde ausgewechselt, Christoph Baumgartner fehlte verletzt.
Siegpflicht gegen den HSV
Am Sonntag (15.30 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) muss ein Sieg her, dann empfangen die Sachsen in der deutschen Bundesliga den Hamburger SV. Alles andere für weitere Unruhe sorgen …
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