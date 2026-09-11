Albtraum-Start in Champions League: „Echt kacke!“

„So geht es in der Champions League nicht“

Auch Abwehrchef Willi Orban fand deutliche Worte. „Sie waren mindestens eine Klasse besser, gerade im Spiel mit dem Ball“, meinte der Routinier. „Uns hat die Intensität und die Zweikampfhärte gefehlt. Wir waren zu jugendlich, manchmal nicht clever genug. Ohne Körperlichkeit geht es in der Champions League nicht.“