Kollision zwischen Auto und Lkw: Fünf Verletzte!

Dramatischer Unfall am Freitag in den frühen Morgenstunden am Eingang des Tiroler Zillertales: Bei Strass kam es zu einem heftigen Crash zwischen einem Auto und einem Holztransporter. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden insgesamt fünf Personen verletzt. Ein Großeinsatz war die Folge. Brisant: Der Pkw-Lenker (20) war alkoholisiert.