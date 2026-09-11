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Lenker (20) betrunken

Kollision zwischen Auto und Lkw: Fünf Verletzte!

Tirol
11.09.2026 10:27
Der heftige Crash forderte insgesamt fünf Verletzte.
Der heftige Crash forderte insgesamt fünf Verletzte.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Dramatischer Unfall am Freitag in den frühen Morgenstunden am Eingang des Tiroler Zillertales: Bei Strass kam es zu einem heftigen Crash zwischen einem Auto und einem Holztransporter. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden insgesamt fünf Personen verletzt. Ein Großeinsatz war die Folge. Brisant: Der Pkw-Lenker (20) war alkoholisiert.

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Ereignet hat sich der fatale Unfall gegen 5.15 Uhr im Kreuzungsbereich der Tiroler Straße (B171) und Zillertalstraße (B169), wie ein Polizeisprecher auf „Krone“-Nachfrage schildert. Aus bisher unbekannter Ursache sei es dort zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Lkw gekommen.

Zitat Icon

Ein mit dem 20-jährigen Pkw-Lenker durchgeführter Alkomattest verlief positiv.

Die Polizei

Im Auto befanden sich vier Insassen – eine Frau und drei Männer – im Alter zwischen 15 und 30 Jahren. Beim Pkw-Lenker handelte es sich um einen 20-jährigen Einheimischen. Das Quartett sowie der Lkw-Lenker (66) seien allesamt unbestimmten Grades verletzt worden.

Am Auto entstand Totalschaden.
Am Auto entstand Totalschaden.(Bild: ZOOM Tirol)

Verletzte in Krankenhäuser eingeliefert
Nach der Erstversorgung am Unfallort seien die Verletzten in die Krankenhäuser Kufstein und Schwaz sowie in die Innsbrucker Klinik eingeliefert worden.

Brisant: „Ein mit dem 20-jährigen Pkw-Lenker durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Der Lkw-Fahrer war nicht alkoholisiert“, berichtete die Polizei.

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