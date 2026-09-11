Kollision zwischen Auto und Lkw: Fünf Verletzte!

Dramatischer Unfall am Freitag in den frühen Morgenstunden am Eingang des Tiroler Zillertales: Bei Strass kam es zu einem heftigen Crash zwischen einem Auto und einem Holztransporter. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden insgesamt fünf Personen verletzt. Ein Großeinsatz war die Folge. Brisant: Der Pkw-Lenker (20) war alkoholisiert.
Ereignet hat sich der fatale Unfall gegen 5.15 Uhr im Kreuzungsbereich der Tiroler Straße (B171) und Zillertalstraße (B169), wie ein Polizeisprecher auf „Krone“-Nachfrage schildert. Aus bisher unbekannter Ursache sei es dort zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Lkw gekommen.
Ein mit dem 20-jährigen Pkw-Lenker durchgeführter Alkomattest verlief positiv.
Die Polizei
Im Auto befanden sich vier Insassen – eine Frau und drei Männer – im Alter zwischen 15 und 30 Jahren. Beim Pkw-Lenker handelte es sich um einen 20-jährigen Einheimischen. Das Quartett sowie der Lkw-Lenker (66) seien allesamt unbestimmten Grades verletzt worden.
Verletzte in Krankenhäuser eingeliefert
Nach der Erstversorgung am Unfallort seien die Verletzten in die Krankenhäuser Kufstein und Schwaz sowie in die Innsbrucker Klinik eingeliefert worden.
Brisant: „Ein mit dem 20-jährigen Pkw-Lenker durchgeführter Alkomattest verlief positiv. Der Lkw-Fahrer war nicht alkoholisiert“, berichtete die Polizei.
Zillertalstraße eine Stunde gesperrt
Neben Rettung, Notarzt und Polizei standen auch die Feuerwehren Strass im Zillertal und Schlitters im Einsatz. Die Zillertalstraße war während der Unfallaufnahme für circa eine Stunde komplett gesperrt.
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