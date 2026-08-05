SpaceX: Musk wittert Billionen-Umsatz, Aktie fällt

Tech-Milliardär Elon Musk stellt für seine Weltraum- und KI-Firma SpaceX die Marke von einer Billion Dollar Jahresumsatz in Aussicht. Man rechne damit nun für 2030, ein Jahr früher als zuvor, sagte Musk in einer Telefonkonferenz mit Analysten. Auch bekräftigte er große Pläne wie Rechenzentren in die Umlaufbahn zu bringen. Die Wall Street kaufte Musk die großen Versprechen diesmal nicht ab: Die SpaceX-Aktie fiel im nachbörslichen US-Handel um mehr als sieben Prozent.