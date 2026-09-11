Zehn Kids dürfen ihre Wintersport-Stars treffen

Auf die Stifte, fertig, los! Du bist im Alter von 6 bis 10 Jahren und wolltest schon immer einmal einen Wintersportler aus der Ski-Austria-Familie treffen? Dann ist jetzt deine Chance dazu: Unter dem Motto „Mein schönstes Wintersport-Erlebnis“ ein Bild zeichnen und unten im Formular hochladen. Unter allen Einsendungen ziehen wir zehn Kinder, die am 9. Oktober um 18.30 Uhr Teil der Modeschau in der PlusCity werden – und zwar Hand in Hand mit einem Wintersport-Star! Obendrauf gibt’s auch noch einen Hoodie und ein Stirnband von Ski Austria, sowie die Möglichkeit für Selfies und Autogramme mit den Stars.