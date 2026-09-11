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Zehn Kids dürfen ihre Wintersport-Stars treffen

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11.09.2026 10:00
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Zehn Kids dürfen bei der Modeschau dabei sein
Zehn Kids dürfen bei der Modeschau dabei sein(Bild: ANDREAS TROESTER)
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Von Sponsoring

Am 9. Oktober lädt Ski Austria in die PlusCity nach Pasching (OÖ) ein. Es warten Autogrammstunden, Mitmach-Stationen und die prominent besetzte Modeschau: Für diese suchen wir zehn Kids, die mit ihren Stars Hand in Hand den Laufsteg beschreiten. Gleich Bild malen, einsenden und mit etwas Glück dabei sein.

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Auf die Stifte, fertig, los! Du bist im Alter von 6 bis 10 Jahren und wolltest schon immer einmal einen Wintersportler aus der Ski-Austria-Familie treffen? Dann ist jetzt deine Chance dazu: Unter dem Motto „Mein schönstes Wintersport-Erlebnis“ ein Bild zeichnen und unten im Formular hochladen. Unter allen Einsendungen ziehen wir zehn Kinder, die am 9. Oktober um 18.30 Uhr Teil der Modeschau in der PlusCity werden – und zwar Hand in Hand mit einem Wintersport-Star! Obendrauf gibt’s auch noch einen Hoodie und ein Stirnband von Ski Austria, sowie die Möglichkeit für Selfies und Autogramme mit den Stars.

Die Stars nehmen sich Zeit für die Fragen der jungen Fans.
Die Stars nehmen sich Zeit für die Fragen der jungen Fans.(Bild: ANDREAS TROESTER)

Großer Star-Auflauf auch abseits des Laufstegs
Julia Scheib, Manuel Feller, Vincent Kriechmayr, Fabio Gstrein, Cornelia Hütter, Stefan Kraft, Anna Gasser, Teresa Stadlober,… Das ist nur ein kleiner Auszug aus der langen Liste der Stars, die am 9. Oktober in der PlusCity dabei sein werden. Ab 15 Uhr gibt’s laufend Autogrammstunden und coole Mitmach-Stationen, die sogar von den Sportlern betreut werden. Da kann man sich etwa an der Biathlon-Laserstation ausprobieren, einen VR-Skisprungsimulator testen oder an der die Ski Challenge mit dem MFT-Board sein Können zeigen. 

Auch Vincent Kriechmayr gibt wieder fleißig Autogramme.
Auch Vincent Kriechmayr gibt wieder fleißig Autogramme.(Bild: ANDREAS TROESTER)

Und jetzt seid ihr dran! 
Liebe Eltern, bitte die Zeichnungen unten im Formular hochladen (jpg oder pdf), die Daten im Formular ausfüllen und mit etwas Glück ist euer Kind bald Teil der exklusiven Modeschau. Die Zeichnung kann auch gerne direkt an ooe@kronenzeitung.at, Kennwort: Ski Austria, gemailt werden. Eine Teilnahme ist bis Mittwoch, 30. September, um 9 Uhr möglich.

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