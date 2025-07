Hype um Protein: Nicht nur Muskeln brauchen Eiweiß

Proteine sind mehr als nur Nährstoffe – sie sind der Stoff, aus dem der Körper gemacht ist. Vom Hormonhaushalt über das Immunsystem bis hin zur Wundheilung und Muskelerhaltung: Ohne Eiweiß läuft im Organismus nahezu nichts. Trotzdem wurden sie lange Zeit in der breiten Öffentlichkeit unterschätzt – zu sehr haftete ihnen das Image als Fitness- und Bodybuilding-Zusatz an. In Wahrheit aber spielen sie eine fundamentale Rolle für alle Menschen – vom Kleinkind bis ins hohe Alter, wie Sportmediziner Dr. Robert Fritz aus Wien erklärt.