Österreichische Zulieferer von Deutschen abhängig

Die Porsche Holding in Salzburg ist die Vertriebsschiene des VW-Konzerns in Österreich und Südosteuropa und eines der umsatzstärksten Unternehmen der Republik. 2005 legte der Neuwagenabsatz in den 29 Ländern, in denen die Holding tätig ist, um 58,9 Prozent auf 874.830 Fahrzeuge zu. Weiters wurden 222.964 Gebrauchtautos verkauft, ein Zuwachs von 0,5 Prozent. Nicht ganz so rund lief das Geschäft in China, hier hatten die Salzburger das dritte Jahr in Folge die Handbremse angezogen.