VW-Aufsichtsrat beschließt Sparmaßnahmen

Vier Werke bangen um Zukunft

Weiter ungewiss ist auch die Zukunft mehrerer deutscher Werke. Die Produktion auslaufen soll laut Vorstand in Emden und Zwickau im Jahr 2031, im Nutzfahrzeugwerk Hannover 2032 und im Audi-Werk Neckarsulm 2034. Der Konzern dazu am Donnerstagabend: „Für die Standorte Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm kann keine wettbewerbsfähige Folgebelegung gestaffelt ab den Jahren 2031 bis 2034 gewährleistet werden.“ Für diese Werke würden „alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft“. Dieser Plan stieß zuletzt auf heftigen Widerspruch aus der Politik und von Arbeitnehmervertreterinnen und -vertretern.