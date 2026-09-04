GOAT Messi ist abgetreten + Zeugnis für Transfers

Eine Schockmeldung erschütterte unter der Woche die Fußballwelt: Lionel Messi tritt aus dem Nationalteam zurück. Die Albiceleste ohne Messi? Unvorstellbar! Weltmeister, Rekordbrecher, unzählige Tore, historische Momente – und nicht nur für Millionen argentinische Fans schlichtweg der GOAT. Doch nicht nur Messi sorgt für Gesprächsstoff: Auch die Bundesliga, der ÖFB-Cup und das Transferende in der österreichischen Bundesliga werden noch einmal genau unter die Lupe genommen. Stefan Maierhofer ist bei Marco Cornelius im „sportkrone-Inside“-Podcast zu Gast
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