Landwirt wird von eigenem Traktor überrollt – tot

Ein tragischer Unfall erschüttert erneut die Gemeinde Höchst in Vorarlberg: Ersten Informationen zufolge wurde am Freitagvormittag ein Landwirt von seinem eigenen Traktor überrollt. Der Mann erlag vor Ort seinen schweren Verletzungen. Es ist der zweite tödliche Traktorunfall in der Gemeinde in nur wenigen Wochen.
Die Tragödie ereignete sich am Freitagvormittag gegen 11 Uhr auf einem Feld in der Rheintalgemeinde. Aus bislang ungeklärter Ursache wurde der Mann offenbar von einem Hinterreifen seiner Zugmaschine überrollt. Der Mann erlitt dabei derart massive Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb.
Großaufgebot an Helfern
Sofort nach Eintreffen der alarmierten Feuerwehr, des Rettungsdienstes sowie der Polizei wurde der betroffene Bereich weitgehend gesperrt. Um den Unfallort vor Blicken zu schützen, errichteten die Einsatzkräfte Sichtschutzwände. Auch ein Notarzthelikopter war vor Ort.
Ursache wird untersucht
Parallel zu den Rettungsmaßnahmen nahm die Spurensicherung vor Ort ihre Arbeit auf. Denn wie es im Detail zu der Tragödie kommen konnte, ist aktuell nicht bekannt. Die Ermittlungen zum Unfallgeschehen laufen.
Zweiter tödlicher Traktorunfall in wenigen Wochen
Der Unfall weckt traurige Erinnerungen an einen weiteren tödlichen Unfall in der Gemeinde: Erst vor wenigen Wochen kam ein dreijähriger Bub bei einem tragischen Traktorunfall ums Leben.
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