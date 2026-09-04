Landwirt wird von eigenem Traktor überrollt – tot

Ein tragischer Unfall erschüttert erneut die Gemeinde Höchst in Vorarlberg: Ersten Informationen zufolge wurde am Freitagvormittag ein Landwirt von seinem eigenen Traktor überrollt. Der Mann erlag vor Ort seinen schweren Verletzungen. Es ist der zweite tödliche Traktorunfall in der Gemeinde in nur wenigen Wochen.