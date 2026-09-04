Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Handball-Saison

Die Spannung darf heuer gerne ausbleiben

Salzburg: Sport-Nachrichten
04.09.2026 14:00
Jan Kroiss (li.) und Samuel Weiser.
Jan Kroiss (li.) und Samuel Weiser.(Bild: GEPA)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Zwei Salzburger starten mit breiter Brust in die HLA Meisterliga. Nach einer sehr erfolgreichen Saison 2025/26 sind die Ziele wieder ähnlich groß. In einem Punkt ist sich das Duo Samuel Weiser und Jan Kroiss einig . . .

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Von beiden Salzburgern in der höchsten Handballliga des Landes hört man vor allem eines: Die Spannung im Grunddurchgang soll in der neuen Saison der HLA Meisterliga zumindest für den eigenen Klub ausbleiben. Da sind sich Samuel Weiser und Jan Kroiss einig. Denn in der Vorsaison kämpften beide mit ihren jeweiligen Klubs lange um den Einzug in die K. o.- Phase. Nach dem Titelgewinn von Weiser und den Fivers ist für den 24-jährigen Salzburger, der in seiner aktuellen Lebensphase seinen ganzen Fokus auf den Handballsport legt, klar: „Es ist definitiv das Ziel, dass wir einen Titel holen!“

Handball live bei der „Krone“

Sie wollen kein Spiel Ihres Lieblings-Vereins verpassen? Dann haben wir das Richtige für Sie! Auf der Plattform streaming.krone.at gibt es alle Matches von den Nachwuchs-Klassen ab der U11 bis zur HLA und WHA. Insgesamt werden in der kommenden Spielzeit über 2000 Begegnungen zu sehen sein.

So geht es: Einfach unter krone.at/sportabo ein Test-Abo holen.

Auf KroneTV: Ausgewählte Spiele der Handball Ligen Austria werden zusätzlich auf KroneTV übertragen. 

Der Start: Zum Meisterschaftsstart übertragen wir am Freitag das Duell zwischen Aufsteiger Atzgersdorf und der Lipizzanerheimat aus Bärnbach/Köflach. 

Soweit geht Kroiss nicht. Der Torhüter der BT Füchse betonte, ohne klares Ziel zu nennen, mit einem leichten Grinsen: „Seit es die Füchse gibt, haben sie jedes Jahr ein besseres Ergebnis als davor erzielt.“ In der Vorsaison war erst im Halbfinale Endstation

Lesen Sie auch:
HLA Media Day
Zwölf Vereine, zwölf Stimmen: HLA vor dem Auftakt
01.09.2026

Kroiss und Bruck wollen Blamage im Cup vermeiden
Fix ist nur: Ein Aus im Handball-Cup gegen einen Zweitligisten will man sich im steirischen Bruck in der neuen Spielzeit nicht mehr leisten. „Wir sind eine gute Mannschaft. Wir sind auf jeden Fall bereit!“ Start ist gegen Hard, für den Ex-Bregenz-Goalie gefühlsmäßig noch immer ein Derby: „Für mich ein besonderes Spiel.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
04.09.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Häftling Kehle durchtrennt: Details schockieren
171.736 mal gelesen
In der Justizanstalt Klagenfurt wurde ein 19-jähriger Häftling tot in seiner Zelle aufgefunden. ...
Deutschland
Mindestens eine Detonation bei deutschem Kraftwerk
116.648 mal gelesen
Um dieses Kraftwerk soll es sich handeln. (Archivbild)
Motor
Elektroschrott mit nur 16.000 Kilometern am Tacho
112.666 mal gelesen
Krone Plus Logo
Für den Smart Electric Drive von 2016 von Frau Eipeldauer gibt es keine Akkus mehr.
Außenpolitik
Außenministerin lädt russischen Botschafter vor
1401 mal kommentiert
Außenministerin Beate Meinl-Reisinger hat den russischen Botschafter einbestellt.
Innenpolitik
„Gemeinsam hinaus“: Kickl macht Ludwig ein Angebot
1370 mal kommentiert
Wiens SPÖ-Bürgermeister Michael Ludwig (li.) attackierte Herbert Kickl scharf. Der blaue ...
Innenpolitik
Vorreihung von Bablers Vater: Jetzt spricht Spital
1271 mal kommentiert
Das familiäre Umfeld von SPÖ-Chef Babler geriet in den Fokus der FPÖ.
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Neue Handball-Saison
Die Spannung darf heuer gerne ausbleiben
Salzburger Liga
In Schwarzach wird nur „ein Brief aufgegeben“
Regionalliga Nord
In diesem Derby spielt Vergangenheit keine Rolle
Bei „Haimspiel“
Pleite zum Europacup-Auftakt für Red Bull Salzburg
Protest abgewiesen
ÖFB bestätigt: Chaos-Klub endgültig gescheitert

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf