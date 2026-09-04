Die Spannung darf heuer gerne ausbleiben

Zwei Salzburger starten mit breiter Brust in die HLA Meisterliga. Nach einer sehr erfolgreichen Saison 2025/26 sind die Ziele wieder ähnlich groß. In einem Punkt ist sich das Duo Samuel Weiser und Jan Kroiss einig . . .
Von beiden Salzburgern in der höchsten Handballliga des Landes hört man vor allem eines: Die Spannung im Grunddurchgang soll in der neuen Saison der HLA Meisterliga zumindest für den eigenen Klub ausbleiben. Da sind sich Samuel Weiser und Jan Kroiss einig. Denn in der Vorsaison kämpften beide mit ihren jeweiligen Klubs lange um den Einzug in die K. o.- Phase. Nach dem Titelgewinn von Weiser und den Fivers ist für den 24-jährigen Salzburger, der in seiner aktuellen Lebensphase seinen ganzen Fokus auf den Handballsport legt, klar: „Es ist definitiv das Ziel, dass wir einen Titel holen!“
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Soweit geht Kroiss nicht. Der Torhüter der BT Füchse betonte, ohne klares Ziel zu nennen, mit einem leichten Grinsen: „Seit es die Füchse gibt, haben sie jedes Jahr ein besseres Ergebnis als davor erzielt.“ In der Vorsaison war erst im Halbfinale Endstation
Kroiss und Bruck wollen Blamage im Cup vermeiden
Fix ist nur: Ein Aus im Handball-Cup gegen einen Zweitligisten will man sich im steirischen Bruck in der neuen Spielzeit nicht mehr leisten. „Wir sind eine gute Mannschaft. Wir sind auf jeden Fall bereit!“ Start ist gegen Hard, für den Ex-Bregenz-Goalie gefühlsmäßig noch immer ein Derby: „Für mich ein besonderes Spiel.“
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