Das Werkl bei den Bullen läuft immer besser

„Soll Ausnahme bleiben“

„Wir werden ihm aktuell aber auch gerecht“, betonte der 37-Jährige, der seine Mannschaft lobte, aber den Fokus bewahrte. „Das heißt nicht, dass wir uns auf die Schulter klopfen sollten. Wir sollten gierig, hungrig und auf dem Boden bleiben“, sagte der Coach, der im Spiel gegen Rapid seine erste gelbe Karte der Saison sah. „Es war erst die zweite in dreieinhalb Jahren. Ich bin nicht dafür bekannt, viele gelbe Karten zu bekommen“, grinste Röhl, der seinem Team mit seinem aktiven Stil während der Partie dauerhaft einheizt. Jetzt sind wohl ein paar Euro für die Mannschaftskasse fällig. „Wenn es so ist, dann mache ich das gern. Aber das sollte nicht die Regel werden, sondern die Ausnahme bleiben.“