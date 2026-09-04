„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Nicht alle Fellnasen haben das Glück, in einer geborgenen Umgebung aufzuwachsen. Wir stellen hier einige Tiere vor, mit denen es das Schicksal nicht so gut gemeint hat. Sie können adoptiert werden.
Rocky (10 Jahre), ein Yorkshire-Terrier-Mischling, sucht ein Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen. Er reagiert Fremden gegenüber anfangs durchaus abwehrend und würde auch zwicken, wenn er sich bedrängt fühlt. Hat Rocky jedoch Vertrauen gefasst, ist er ein verschmuster, kleiner Herzenshund. Seine Operationen hat er bereits gut überstanden, Rocky ist bereit für einen Neuanfang. Tel.: 0732/247887.
Judy Hopps (1 Jahr) ist ein Widderkaninchen, das passende Gesellschaft durch Artgenossen sucht und bisher in Innenhaltung gelebt hat. Sie weiß durchaus, was sie möchte und zeigt ihre Grenzen deutlich. Tel.: 0732/247887.
Switch (2 Jahre, kastriert) ist ein hübscher Bengalen-Mischlingskater. Gibt man ihm Zeit, Vertrauen zu fassen, zeigt er schnell seine verschmuste und anhängliche Seite. Switch sucht ein liebevolles Zuhause mit der Möglichkeit zum Freigang, wo er seine Umgebung nach Herzenslust erkunden darf. Tel.: 0732/247887.
Sailor Moon (am Bild) und ihre drei Artgenossen suchen nach ihrer Kastration jeweils ein artgerechtes Zuhause bei passenden Weibchen. Bevorzugt werden Menschen, die bereits Erfahrung mit Mäusen gesammelt haben und ein großzügig eingerichtetes Gehege anbieten können. Tel.: 0732/247887.
Glubschi kam über eine behördliche Abnahme ins Linzer Tierheim und sucht nun reptilienerfahrene Besitzer. Aktuell wird der Leopardgecko noch zweimal täglich mit einer Augensalbe behandelt, die Heilung verläuft jedoch positiv. Ein artgerechtes Terrarium bei Menschen mit Erfahrung ist gewünscht. Tel.: 0732/247887.
Jill (8 Jahre) kann aufgrund eines Unfalls ihr Maul nicht mehr ganz schließen, was sie jedoch nicht beeinträchtigt. Sie ist äußerst verschmust und mag Kinder und Artgenossen. Auch Hunde kennt sie. Sie hatte Katzenschnupfen, ist derzeit jedoch unauffällig. Tel.: 0664/8485571.
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