„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Rocky (10 Jahre), ein Yorkshire-Terrier-Mischling, sucht ein Zuhause bei hundeerfahrenen Menschen. Er reagiert Fremden gegenüber anfangs durchaus abwehrend und würde auch zwicken, wenn er sich bedrängt fühlt. Hat Rocky jedoch Vertrauen gefasst, ist er ein verschmuster, kleiner Herzenshund. Seine Operationen hat er bereits gut überstanden, Rocky ist bereit für einen Neuanfang. Tel.: 0732/247887.