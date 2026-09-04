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WEGA nahm ihn fest

Bewaffneter Räuber von Juwelier eingesperrt

Wien
04.09.2026 13:40
Bei der Amtshandlung wurden sowohl die Schusswaffe als auch die mutmaßliche Beute ...
Bei der Amtshandlung wurden sowohl die Schusswaffe als auch die mutmaßliche Beute sichergestellt.(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Wiener Polizei ist Freitagvormittag nach einem bewaffneten Raubüberfall auf einen Juwelier im Bezirk Margareten im Großeinsatz gestanden. Nach Angaben der Exekutive bedrohte der Tatverdächtige den Juwelier mit einer Schusswaffe. 

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Dem Angestellten gelang es jedoch, die Räumlichkeiten noch rechtzeitig zu verlassen und den Räuber im Geschäft einzusperren. Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnte er sich befreien und in einen Keller flüchten. Einsatzkräfte der WEGA nahmen den Mann dort fest.

(Bild: APA/HARALD SCHNEIDER)

Schusswaffe und Beute sichergestellt
Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut Angaben der Polizei um einen 31-jährigen Mann. Bei der Amtshandlung wurden sowohl die Schusswaffe als auch die mutmaßliche Beute sichergestellt.

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Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zuvor hatte ein APA-Redakteur von zahlreichen Polizisten mit Sturmgewehren am Ort des Geschehens berichtet.

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