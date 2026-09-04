Chaos-Klub streckt Fühler nach David Alaba aus!

Alaba ganz oben auf der Wunschliste

Dass Lazio auf diesem Markt noch zuschlagen könnte, deutete Sportdirektor Angelo Fabiani selbst an: „Der Markt für vereinslose Spieler ist noch geöffnet. Ich habe es vorgezogen, einige Plätze frei zu lassen, um solche Situationen zu beobachten.“ Neben Alaba werden auch Diogo Leite, Marcelo Brozovic und Mauro Icardi genannt. Der Wiener soll laut Bericht aber ganz oben auf der Wunschliste stehen.