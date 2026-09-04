Hellbrunn: Salzburgs Zoo hat eine neue Löwin

Die ersten Anzeichen stimmen den Zoo allerdings zuversichtlich: die Löwin hat nach ihrer Ankunft bereits gefressen. Um die Eingewöhnung möglichst stressfrei zu gestalten, kümmern sich zunächst zwei Pfleger intensiv um die englische Raubkatze. Dabei soll sie ihren neuen Alltag und die unbekannte Umgebung in ihrem eigenen Tempo kennenlernen. Auch für die Pfleger ist es eine Umstellung im Vergleich zur Vorgängerin Nala: „Dara ist noch jung. Sie bringt einen ganz anderen und neuen Charakter mit.“