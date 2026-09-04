Hellbrunn: Salzburgs Zoo hat eine neue Löwin

Nach dem Tod von Nala gibt es im Salzburger Zoo einen Neuanfang bei den Löwen: Nachfolgerin Dara ist bereits in Hellbrunn angekommen. Bald soll auch ihr zukünftiger Partner folgen. Die „Krone“ hat nachgefragt, wie es der Löwendame mit dem Umzug geht.
Seit Donnerstag hat der Salzburger Zoo wieder eine junge Löwin: Dara kommt aus dem Whipsnade Zoo nahe London und wird im November zwei Jahre alt. Für die Löwendame ist die Übersiedlung nach Salzburg ein großer Einschnitt. „Ein Umzug ist für ein Tier natürlich mit Nervosität verbunden. Wir wollen ihr deshalb die nötige Ruhe geben, damit sie bei uns ankommen kann“, erzählt Kuratorin Lisa Sernow der „Krone“.
Die ersten Anzeichen stimmen den Zoo allerdings zuversichtlich: die Löwin hat nach ihrer Ankunft bereits gefressen. Um die Eingewöhnung möglichst stressfrei zu gestalten, kümmern sich zunächst zwei Pfleger intensiv um die englische Raubkatze. Dabei soll sie ihren neuen Alltag und die unbekannte Umgebung in ihrem eigenen Tempo kennenlernen. Auch für die Pfleger ist es eine Umstellung im Vergleich zur Vorgängerin Nala: „Dara ist noch jung. Sie bringt einen ganz anderen und neuen Charakter mit.“
Noch muss sich der Neuzugang einleben. Wann sie erstmals für Besucher zu sehen sein wird, hängt davon ab, wie schnell sie sich an ihr neues Zuhause in Hellbrunn gewöhnt.
Dara wird zudem nicht alleine bleiben. Ein weiterer Löwe, dessen Name derzeit noch nicht bekannt ist, soll aus Tschechien nach Salzburg kommen. Nur so viel: er ist vier Jahre alt. Beide Tiere stammen aus Rudelverbänden – eine gute Voraussetzung für das spätere Zusammenleben. „Beide kennen das Leben in einem Rudel und sollten sich daher gut verstehen“, sagt Sernow.
Nach dem Tod der 18-jährigen Nala im August ist damit wieder Bewegung in die Löwenhaltung des Hellbrunner Zoos gekommen. Nala war mehr als 15 Jahre in Salzburg und hatte zuletzt alleine ohne Partner Eisi in der Anlage gelebt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.