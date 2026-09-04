Weißes Haus verpackt Trumps Politik in Retro-Games

Gleich zwei Spiele inszenieren Trumps Politik gegen irreguläre Einwanderung und die Sicherung der Grenze zu Mexiko. „Schütze die Grenze vor der heranrückenden Horde“, steht unter dem Spiel „Build The Wall“, bei dem Nutzer eine Mauer an der Grenze errichten sollen. „Rio Run“ funktioniert wie das Handy-Spiel „Snake“ – allerdings sammelt dabei die Figur eines Grenzbeamten Figuren, die Migranten darstellen sollen, auf dem Spielfeld ein. Anschließend reihen sie sich in einer immer länger werdenden Schlange hinter ihn ein und tragen orangefarbene Häftlingskleidung.