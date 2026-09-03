VW vor Showdown: So mächtig sind die Österreicher

Am Freitag blickt die gesamte Autobranche gebannt ins deutsche Wolfsburg, wenn das Sparprogramm auf der Tagesordnung steht. Doch wer entscheidet eigentlich über das Schicksal von Europas nach Umsatz größtem Industriekonzern? Die Antwort führt nach Österreich.
Am 4. September, tritt der VW-Aufsichtsrat in Wolfsburg zusammen. Auf der Tagesordnung steht der radikale Sparkurs von Konzernchef Oliver Blume, der Berichten zufolge inzwischen den Abbau von weiteren bis zu 60.000 Stellen vorsieht. Sogar die spanische Marke Seat soll offenbar aus Kostengründen verschwinden. Die entscheidende Frage lautet: Werden die Pläne diesmal durchgewunken? Im Juli scheiterte ein erstes Paket noch am Widerstand der Arbeitnehmervertreter. Doch auf der Eigentümerseite haben sechs Österreicher das Sagen.
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