Frau getötet: Verdächtiger ist Bruder des Partners

Verdächtiger drang mit Gewalt in Wohnung ein

Zunächst hielt sich die Polizei mit Angaben zum Tatverdächtigen und einem möglichen Motiv bedeckt. Am Freitagnachmittag wurde dann bekannt, dass der festgenommene 23-Jährige der Bruder des Lebensgefährten des Opfers ist. Der Mann dürfte sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft haben, in der die 24-Jährige mit ihrem Partner gelebt hatte, zum Tatzeitpunkt aber alleine war.