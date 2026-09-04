Frau getötet: Verdächtiger ist Bruder des Partners

Neue Erkenntnisse im Fall einer getöteten 24-jährigen Frau in Graz: Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich beim Tatverdächtigen um den Bruder des Lebensgefährten der jungen Frau. Er schweigt bisher zu den Vorwürfen.
Fassungslosigkeit und Trauer herrschen in Graz, nachdem am Donnerstag in einer Innenstadt-Wohnung in bester Lage eine 24-jährige Frau getötet wurde. Wie berichtet, rückte die Polizei nach einem Notruf um die Mittagszeit zu einem „offensichtlichen Gewaltdelikt“ aus. Im Stiegenhaus des Wohn- und Bürogebäudes am Bischofplatz trafen Polizisten auf den Tatverdächtigen (23) und nahmen ihn fest. Laut Augenzeugen soll der Mann dabei blutüberströmt gewesen sein.
Verdächtiger drang mit Gewalt in Wohnung ein
Zunächst hielt sich die Polizei mit Angaben zum Tatverdächtigen und einem möglichen Motiv bedeckt. Am Freitagnachmittag wurde dann bekannt, dass der festgenommene 23-Jährige der Bruder des Lebensgefährten des Opfers ist. Der Mann dürfte sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft haben, in der die 24-Jährige mit ihrem Partner gelebt hatte, zum Tatzeitpunkt aber alleine war.
Bei der Einvernahme machte der Tatverdächtige laut Polizei von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch und verweigerte jegliche Angaben zur Tat sowie zum Motiv. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wird der Mann im Laufe des Freitags in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Leiche der 24-Jährigen wurde inzwischen obduziert. Weitere Vernehmungen im Umfeld des Täters und Opfers sind im Laufen.
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