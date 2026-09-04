Prinz Harry plant nach Umzug waghalsige Aktion

Prinz Harry ist zurück in Großbritannien und plant auch schon seinen ersten Auftritt nach dem Umzug. Und so viel ist fix: Dieser Termin ist mit einer waghalsigen Aktion verbunden!
Wie britische Medien berichten, will Harry nach dem Umzug nach Großbritannien noch im September einen Auftritt absolvieren, bei dem wohl so manchem Fan der Sussexes der Atem stocken wird. Denn Harry hat geplant, zu Ehren des 102-jährigen Kriegsveteranen und ehemaligen Fallschirmjägers Ed Marshall mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug zu springen.
Sprung aus Flugzeug – mit 100!
Marshall hatte selbst für Aufsehen gesorgt, als er zu seinem 100. Geburtstag aus einem Flugzeug gesprungen war. Nachdem er Prinz Harry im vergangenen Jahr in Kanada kennengelernt hatte, entwickelten die beiden gemeinsam die Idee für einen weiteren Sprung.
Doch Harry macht den waghalsigen Stunt nicht nur aus Jux und Tollerei: Mit der Aktion sollen die Sunnybrook Foundation und die True Patriot Love Foundation unterstützt werden, heißt es. Beide Organisationen engagieren sich für Kanadas Soldaten und Veteranen.
„Als Prinz Harry, Herzog von Sussex, im vergangenen Jahr den 102-jährigen Veteranen des Zweiten Weltkriegs Ed Marshall traf, entstand schnell eine Verbindung zwischen ihnen, nicht zuletzt aufgrund ihrer gemeinsamen Erfahrungen beim Militär und ihres anhaltenden Einsatzes für ihre Gemeinden“, teilte die Sunnybrook Foundation in einem Statement mit.
„Gemeinsam Idee entwickelt“
Marshall hatte während des Zweiten Weltkriegs eine Ausbildung zum Fallschirmjäger absolviert. Harry wiederum diente zehn Jahre lang in der britischen Armee und war unter anderem zweimal in Afghanistan im Einsatz. Dort arbeitete er als Forward Air Controller und Apache-Hubschrauberpilot.
Besonders beeindruckt zeigte sich Harry laut Stiftung von Marshalls Erzählungen über dessen Fallschirmsprung zum 100. Geburtstag. „Die Idee blieb hängen, und gemeinsam entwickelten sie einen Plan für einen weiteren Sprung“, heißt es in der Mitteilung.
Im September soll Harry nun gemeinsam mit anderen Veteranen den Sprung wagen. Auch Marshalls Enkel Bailey wird dabei sein und damit das mutige Vermächtnis seines Großvaters fortführen. Der genaue Termin und der Ort der Aktion wurden bislang allerdings nicht bekannt gegeben.
Erster Auftritt nach Umzug?
Der Fallschirmsprung könnte einer der ersten größeren öffentlichen Auftritte Harrys sein, nachdem er gemeinsam mit seiner Ehefrau Meghan und den beiden Kindern Archie und Lilibet seinen Lebensmittelpunkt wieder nach Großbritannien verlagert hat. Die Familie hatte in den vergangenen Jahren überwiegend in Kalifornien gelebt. Inzwischen sollen die Kinder der Sussexes in Großbritannien zur Schule gehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.