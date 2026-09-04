Prinz Harry plant nach Umzug waghalsige Aktion

Wie britische Medien berichten, will Harry nach dem Umzug nach Großbritannien noch im September einen Auftritt absolvieren, bei dem wohl so manchem Fan der Sussexes der Atem stocken wird. Denn Harry hat geplant, zu Ehren des 102-jährigen Kriegsveteranen und ehemaligen Fallschirmjägers Ed Marshall mit einem Fallschirm aus einem Flugzeug zu springen.