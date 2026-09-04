Tragödie im Urlaub
Vater überrollt Tochter (1) auf Campingplatz
Eine deutsche Familie wollte im französischen Grostenquin (Lothringen) erholsame Tage verbringen. Doch kurz nach der Ankunft geschah eine unfassbare Tragödie: Der Vater überrollte seine erst 18 Monate alte Tochter, die aus ihrem Laufstall ausgebüxt und hinter den Campingbus gelaufen war.
Eine sechsköpfige Familie aus Stuttgart (zwei Erwachsene, vier Kinder) war am Mittwochnachmittag gerade am Campingplatz „Capfun de la Tensch“ angekommen. Während die Mutter bei der Rezeption mit den Anmeldeformalitäten beschäftigt war und der Vater (40) den Bus umparkte, geschah das Unglück.
Das kleine Mädchen büxte laut „La Depeche“ unbemerkt aus ihrem Laufstall aus und lief hinter das rangierende Fahrzeug. Der Vater bemerkte seine kleine Tochter im toten Winkel nicht und erfasste das Kind.
Reanimation erfolglos
Rettungskräfte und ein Notarztteam eilten herbei und kämpften verzweifelt um das Leben des Kleinkindes. Doch jede Hilfe kam zu spät – das Mädchen erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.
Die Familie und Augenzeugen werden von einem Kriseninterventionsteam psychologisch betreut. Alkohol- und Drogentests beim Vater verliefen allesamt negativ.
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