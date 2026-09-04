Schon wieder Überfall auf Shop: Schüsse an Grenze

Unbekannter ergriff die Flucht

Mit gezogener Waffe bedrohte er sowohl die Mitarbeiter als auch einen Wachmann und forderte Geld. Mit der Tageslosung von mehreren Tausend Euro, wie damals mitgeteilt wurde, ergriff der Unbekannte die Flucht. Er soll zu Fuß über den alten Grenzübergang verschwunden sein. Bei der Alarmfahndung hatten ebenfalls Beamte der burgenländischen Polizei die slowenischen Kollegen unterstützt. In der Region waren weitreichende Straßensperren eingerichtet und Kontrollen durchgeführt worden.