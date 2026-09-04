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Cobra alarmiert

Schon wieder Überfall auf Shop: Schüsse an Grenze

Burgenland
04.09.2026 14:56
Der Shop nahe der österreichisch-slowenischen Grenze bei Bonisdorf erneut als Tatort.
Der Shop nahe der österreichisch-slowenischen Grenze bei Bonisdorf erneut als Tatort.(Bild: Christian Schulter)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Aufregung herrscht in diesem Augenblick an der Grenze zwischen Österreich und Slowenien: Am helllichten Tag wollte ein unbekannter Täter in einem Shop das Bargeld aus der Kassa rauben. Großalarm wurde ausgelöst, die Sondereinheit Cobra ist im Einsatz.

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Dieser beliebte slowenische Shop für Anrainer und Durchreisende unweit von Bonisdorf im Bezirk Jennersdorf ist immer wieder das Ziel von brutalen Raubüberfällen. Freitag am frühen Nachmittag schlug ein vorerst unbekannter Täter erneut zu. „Alles ging furchtbar schnell“, schilderte kurz darauf ein Zeuge, der sich rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte.

Cobra im Einsatz
Rasch konnte Alarm ausgelöst werden. Alle verfügbaren Einheiten der burgenländischen Polizei wurden zum Tatort beordert. Während die Ermittlungen über den genauen Tathergang anliefen, wurden aus einer Dienstwaffe Warnschüsse abgegeben, um den mutmaßlichen Geldräuber zu stoppen. Zur Verstärkung musste die Sondereinheit Cobra an die Grenze beordert werden.

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„Der Täter dürfte es auf die Tageslosung abgesehen haben. Ob er einen Komplizen hatte, ist derzeit noch fraglich“, hieß es in einer ersten Reaktion von den Beamten vor Ort. Die Ermittlungen sind voll im Gang.

Letzte Plünderung im vergangenen Jahr
Bereits 2019 und 2020 hatten Kriminelle das Geschäft nahe der Siedlung Kuzma in Slowenien, gleich direkt an der Grenze zum Südburgenland, ins Visier genommen. Zuletzt plünderte ein Räuber die Shopkassa kurz vor dem Jahreswechsel Ende Dezember 2025. Der Täter – bekleidet mit einer Militärhose, einer schwarzen Jacke und einem dunklen Schal – dürfte sich aus dem umliegenden Wald herangeschlichen haben.

Unbekannter ergriff die Flucht
Mit gezogener Waffe bedrohte er sowohl die Mitarbeiter als auch einen Wachmann und forderte Geld. Mit der Tageslosung von mehreren Tausend Euro, wie damals mitgeteilt wurde, ergriff der Unbekannte die Flucht. Er soll zu Fuß über den alten Grenzübergang verschwunden sein. Bei der Alarmfahndung hatten ebenfalls Beamte der burgenländischen Polizei die slowenischen Kollegen unterstützt. In der Region waren weitreichende Straßensperren eingerichtet und Kontrollen durchgeführt worden.

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