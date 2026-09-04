Ein Blutbad anrichten? Polizisten erschießen? Ich?

Erst kündigte der Mann bei der Polizei an, beim Volksschulfest ein Blutbad anzurichten. Dann, bei der Einvernahme am Kommissariat, ein paar Beamte zu erschießen. Zu schlechter Letzt drohte er, das ganze Dorf in die Luft zu sprengen. An all das will sich der Unbescholtene nicht erinnern können. Was er weiß: „Dass ich, als sie mich daheim abgeholt haben, sagte: Ich trinke noch mein Bier aus, dann können wir fahren.“ Und: „Dass ich im Wachzimmer vier Stunden im Eck stehen musste, weil die das WM-Match Österreich gegen Spanien im Fernsehen geschaut haben.“