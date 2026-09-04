Ein Unfall, so wahrscheinlich wie ein Lottosechser

Notarzt nahm Verunfallten die Schmerzen

Die Tür wurde gegen einen 35-Jährigen geschleudert, welcher gerade einen Maurertrog zum Reinigen der Ladefläche hielt. Er wurde an der linken Körperhälfte im Bereich des Oberschenkels getroffen und zu Boden geschleudert. Er wurde von der Rettung erstversorgt und nach dem Eintreffen des Notarztes schmerzbefreit umgelagert und ins Landesklinikum Horn mit einer Wirbelsäulenverletzung unbestimmten Grades eingeliefert.