Ein Unfall, so wahrscheinlich wie ein Lottosechser

Ein Traktor, ein Mähwerk, ein Kanaldeckel, ein geparkter Kastenwagen und ein Mensch genau zur falschen Zeit am falschen Ort: Soviel war nötig, dass ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Hollabrunn (NÖ) mit einer Wirbelsäulenverletzung ins Spital gebracht werden musste.
Eine Verkettung vieler unglücklicher Ereignisse führte im kleinen Ort Roggendorf, Bezirk Horn dazu, dass ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Hollabrunn an der Wirbelsäule unbestimmten Grades verletzt wurde.
Aber von Anfang an: Ein Landwirt (52) aus dem Bezirk Horn fuhr mit dem Traktor Steyr 8090 und angehängtem Mähwerk vom Kreisverkehr Gauderndorf kommend im Ort Roggendorf. Nachdem er über einen Kanaldeckel gefahren war, riss es ihm die Schwenkhalterung des Mähwerks ab. Es schwenkte nach rechts und traf die offene, linke Hintertür eines Fiat-Kastenwagens.
Notarzt nahm Verunfallten die Schmerzen
Die Tür wurde gegen einen 35-Jährigen geschleudert, welcher gerade einen Maurertrog zum Reinigen der Ladefläche hielt. Er wurde an der linken Körperhälfte im Bereich des Oberschenkels getroffen und zu Boden geschleudert. Er wurde von der Rettung erstversorgt und nach dem Eintreffen des Notarztes schmerzbefreit umgelagert und ins Landesklinikum Horn mit einer Wirbelsäulenverletzung unbestimmten Grades eingeliefert.
Durch den Anprall pendelte der Traktor ebenfalls nach links aus, wodurch die Zugmaschine mit der Front auf den rechten Gehsteig hinauffuhr und das seitlich ausgeklappte Mähwerk einen Aluzaun leicht beschädigte. Der Landwirt musste einen Alkotest machen, der ihm bescheinigte, nichts getrunken zu haben.
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