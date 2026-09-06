Problem-Schulen suchen weiter dringend Hilfskräfte

„Die Rekrutierungsmaßnahmen laufen“, stellt das Büro des Bildungsministers Christoph Wiederkehr (SPÖ) gleich vorweg klar. Die „Krone“ fragte vor Schulbeginn nämlich nach den bereits besetzten Stellen im Rahmen des Chancenbonus’ der Regierung. Durch das Programm bekommen „Brennpunktschulen“, wie sie umgangssprachlich gerne genannt werden, zusätzliches Personal und Geld.