Problem-Schulen suchen weiter dringend Hilfskräfte

Schulen mit vielen bildungsfernen Kinder und Migranten bekommen heuer durch den Chancenbonus mehr Ressourcen. Die versprochenen Stellen konnten aber mancherorts noch nicht besetzt werden. Das Personal fehlt auch im Regelbetrieb.
„Die Rekrutierungsmaßnahmen laufen“, stellt das Büro des Bildungsministers Christoph Wiederkehr (SPÖ) gleich vorweg klar. Die „Krone“ fragte vor Schulbeginn nämlich nach den bereits besetzten Stellen im Rahmen des Chancenbonus’ der Regierung. Durch das Programm bekommen „Brennpunktschulen“, wie sie umgangssprachlich gerne genannt werden, zusätzliches Personal und Geld.
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