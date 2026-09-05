„Wenn die AfD siegt, dann ziehen wir weg!“

Es wird eine Wahl, die Richtungsweisend ist für Deutschland. Was denkt die Bevölkerung darüber? Wie ist die Stimmung? „Krone“-Reporter Michael Pommer und Fotograf Peter Tomschi sind vor Ort in Sachsen-Anhalt. Ihr vorrangiger Eindruck: Die einen können dort einen Sieg der extremen Rechten kaum erwarten, die anderen zittern vor der Wahl.
Emmanoil Chatziemmanouilidis hat einen langen Namen. Einen nicht deutschen noch dazu, was momentan nicht zwingend von Vorteil ist in Sachsen-Anhalt. In seinem argentinischen Steakhaus in Magdeburg gibt es zu jeder Bestellung ungefragt einen Ouzo dazu. Wenn der gebürtige Grieche gut gelaunt ist, zwei. Heute wird es öfter bei einem bleiben, denn am Stammtisch im hintersten Winkel steht neben „Gaucho’s Überraschungspfanne“ wenig Überraschendes auf der Speisekarte: die AfD.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.