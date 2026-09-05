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Schicksalswahl

„Wenn die AfD siegt, dann ziehen wir weg!“

Außenpolitik
05.09.2026 19:00
Wahlplakate an allen Ecken Magdeburgs, davor AfD-Fans - und das genaue Gegenteil davon. ...
Wahlplakate an allen Ecken Magdeburgs, davor AfD-Fans - und das genaue Gegenteil davon. (Fotomontage)(Bild: Krone KREATIV/REUTERS/Christian Mang, APA/Michael Brandt)
Porträt von Michael Pommer
Von Michael Pommer

Es wird eine Wahl, die Richtungsweisend ist für Deutschland. Was denkt die Bevölkerung darüber? Wie ist die Stimmung? „Krone“-Reporter Michael Pommer und Fotograf Peter Tomschi sind vor Ort in Sachsen-Anhalt. Ihr vorrangiger Eindruck: Die einen können dort einen Sieg der extremen Rechten kaum erwarten, die anderen zittern vor der Wahl.

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Emmanoil Chatziemmanouilidis hat einen langen Namen. Einen nicht deutschen noch dazu, was momentan nicht zwingend von Vorteil ist in Sachsen-Anhalt. In seinem argentinischen Steakhaus in Magdeburg gibt es zu jeder Bestellung ungefragt einen Ouzo dazu. Wenn der gebürtige Grieche gut gelaunt ist, zwei. Heute wird es öfter bei einem bleiben, denn am Stammtisch im hintersten Winkel steht neben „Gaucho’s Überraschungspfanne“ wenig Überraschendes auf der Speisekarte: die AfD.

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