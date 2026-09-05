„Wenn die AfD siegt, dann ziehen wir weg!“

Emmanoil Chatziemmanouilidis hat einen langen Namen. Einen nicht deutschen noch dazu, was momentan nicht zwingend von Vorteil ist in Sachsen-Anhalt. In seinem argentinischen Steakhaus in Magdeburg gibt es zu jeder Bestellung ungefragt einen Ouzo dazu. Wenn der gebürtige Grieche gut gelaunt ist, zwei. Heute wird es öfter bei einem bleiben, denn am Stammtisch im hintersten Winkel steht neben „Gaucho’s Überraschungspfanne“ wenig Überraschendes auf der Speisekarte: die AfD.