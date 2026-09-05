Amokalarm nach Knallgeräuschen bei Schulfest

Verdacht auf Pyrotechnik

Etwa eine Stunde später bestätigte eine Mediensprecherin das offizielle Ende des Großeinsatzes. Wie sich herausstellte, hatte es zu keinem Zeitpunkt eine reale Bedrohung durch Feuerwaffen gegeben. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass lediglich pyrotechnische Gegenstände abgebrannt wurden, welche den enormen Lärm verursacht hatten. Entsprechende Erhebungen sind bereits eingeleitet worden.