Austria Lustenau nach Torspektakel im Achtelfinale

Austria Lustenau steht nach einem torreichen Match gegen Lafnitz (6:2) im Achtelfinale des österreichischen Fußball-Cups.
Die Vorarlberger setzten sich am Samstag auswärts gegen Regionalligist Lafnitz mit 6:2 durch, wobei sie nach einer halben Stunde in 1:2-Rückstand gerieten und erst in der 71. Minute 3:2 in Führung gingen.
Im Finish wurde die Partie dann zu einer klaren Sache für den Bundesligisten. Bereits am Freitag hatten mit Altach und Ried zwei weitere Oberhaus-Clubs den Einzug in die Runde der letzten 16 geschafft.
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