Premierentor! WAC-Kicker träumt schon vom Ausland

Auf ins Burgenland! Der WAC gastiert am Sonntag (17) in der 2. Cup-Runde bei Drittligist Parndorf, geht als großer Favorit ins Match. Für Stammspieler Fabian Wohlmuth geht‘s dabei in die Heimat. Der 24-Jährige hat nach seinem ersten Bundesliga-Tor gegen den LASK Blut geleckt und hat sich hohe Ziele gesetzt.
Der Bann ist gebrochen! 23 Schüsse hat WAC-Schienenspieler Fabian Wohlmuth gebraucht – ehe er am Dienstag beim 1:3 gegen den LASK sein erstes Bundesliga-Tor erzielen konnte. Nach einem kurz abgespielten Freistoß von Avdijaj traf er durch etliche Gegenspieler zum 1:0. „Es hat mich schon beschäftigt, dass der Ball nie reingegangen ist, denn eigentlich habe ich einen guten Abschluss“, grinst der 24-Jährige. „Ich habe das Gefühl, dass jetzt mehr Tore folgen werden.“
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