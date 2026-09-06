Premierentor! WAC-Kicker träumt schon vom Ausland

Der Bann ist gebrochen! 23 Schüsse hat WAC-Schienenspieler Fabian Wohlmuth gebraucht – ehe er am Dienstag beim 1:3 gegen den LASK sein erstes Bundesliga-Tor erzielen konnte. Nach einem kurz abgespielten Freistoß von Avdijaj traf er durch etliche Gegenspieler zum 1:0. „Es hat mich schon beschäftigt, dass der Ball nie reingegangen ist, denn eigentlich habe ich einen guten Abschluss“, grinst der 24-Jährige. „Ich habe das Gefühl, dass jetzt mehr Tore folgen werden.“