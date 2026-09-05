Dieses Mal muss Lustenau in Lafnitz nicht zittern

Mit Lafnitz trifft die Austria im ÖFB-Cup heute auf einen altbekannten Gegner. Zehnmal standen sich beide Klubs in der zweiten Liga gegenüber, die Bilanz ist mit jeweils drei Siegen, vier Unentschieden und drei Niederlagen ausgeglichen. Lustenau-Trainer Markus Mader hat an den letzten Auftritt in Lafnitz besondere Erinnerungen. Es war sein Comeback auf der Austria-Bank, nachdem er die Mannschaft nach der Entlassung von Coach Martin Brenner erneut übernommen hatte. An diesem 7. Dezember 2024 war es bitterkalt. „Ich kann mich erinnern, dass der Boden derart gefroren war, dass man nicht einmal mehr mit einem Schraubenzieher durch das Eis kam. Dennoch wollte Lafnitz unbedingt spielen.“ Bei frostiger Stimmung holte die Austria ein 2:2 – ein Punkt, der im Nachhinein viel Wert war, kämpfte doch die Austria bis zum letzten Spiel um den Klassenerhalt. Eines ist klar: zittern ob der kalten Temperaturen muss der Trainer heute auf keinen Fall, sind doch sommerliche 26 Grad in der 1500 Einwohner zählenden Gemeinde angesagt.