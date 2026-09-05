Mehr Tierhalteverbote in Vorarlberg verhängt

Kleinbauer im Bezirk Bregenz

Wichtig: Nicht jeder Fehler führt sofort zu einem generellen Tierhalteverbot. Ein solches wird erst bei sehr schweren oder wiederholten Verstößen gegen das Gesetz verhängt. So wurde im August ein dauerhaftes Verbot gegen einen Kleinbauern aus dem Bezirk Bregenz bekannt. Bei ihm waren über Jahre hinweg immer wieder Missstände in der Rinderhaltung festgestellt worden. Der Bauer ging dagegen in Berufung, doch das Landesverwaltungsgericht bestätigte die von der Bezirkshauptmannschaft verhängte Sanktion.