Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tierschutz

Mehr Tierhalteverbote in Vorarlberg verhängt

Vorarlberg
05.09.2026 15:25
Wenn man ein Tier hält, ist das auch mit Verantwortung verbunden.
Wenn man ein Tier hält, ist das auch mit Verantwortung verbunden.(Bild: Wikimedia/RobK50)

Die Vorarlberger Bezirkshauptmannschaften greifen beim Tierschutz härter durch. Im vergangenen Jahr wurden sieben Tierhalteverbote verhängt, deutlich mehr als noch im Jahr 2024. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Im Jahr 2025 haben die Bezirkshauptmannschaften in Vorarlberg strenger beim Tierschutz durchgegriffen. Insgesamt sieben Personen wurde die Haltung von Tieren behördlich untersagt. Das ist ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu 2024, als es landesweit nur einen einzigen Fall gab. Ein derartiges Verbot ist mit die schärfste Maßnahme, die eine Behörde verhängen kann.

Fokus auf den Bezirk Bregenz
Die meisten dieser Entscheidungen betrafen den Bezirk Bregenz. Dort allein wurden fünf der insgesamt sieben Verbote ausgesprochen. Die Maßnahmen trafen zwei landwirtschaftliche Betriebe sowie drei private Tierhalter, denen die Haltung von Hunden dauerhaft untersagt wurde.

Weniger Verwaltungsstrafen
Gleichzeitig ist die Zahl der rechtskräftigen Verwaltungsstrafverfahren nach dem Tierschutzgesetz gesunken. Während es im Jahr 2024 noch 21 solcher Verfahren gab, waren es 2025 nur 17 Fälle. Derartige Strafen werden verhängt, wenn Tiere etwa zu wenig Futter oder Wasser bekommen, schlecht gehalten werden oder eine nötige medizinische Behandlung unterlassen worden ist. 

Lesen Sie auch:
Auf dem Hof im Bezirk Bregenz fristen diese RInder kein besonders glückliches Dasein. Schwere ...
Streit um Haltung
Tierschützer widersprechen Behörde nach Kontrolle
18.06.2026
Krone Plus Logo
Leidende Katzen
Grenzenloser Tierschutz: Im Einsatz für Streuner
20.10.2025

Kleinbauer im Bezirk Bregenz
Wichtig: Nicht jeder Fehler führt sofort zu einem generellen Tierhalteverbot. Ein solches wird erst bei sehr schweren oder wiederholten Verstößen gegen das Gesetz verhängt. So wurde im August ein dauerhaftes Verbot gegen einen Kleinbauern aus dem Bezirk Bregenz bekannt. Bei ihm waren über Jahre hinweg immer wieder Missstände in der Rinderhaltung festgestellt worden. Der Bauer ging dagegen in Berufung, doch das Landesverwaltungsgericht bestätigte die von der Bezirkshauptmannschaft verhängte Sanktion.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
05.09.2026 15:25
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
20° / 20°
Symbol bedeckt
Bludenz
17° / 24°
Symbol bedeckt
Dornbirn
20° / 23°
Symbol bedeckt
Feldkirch
18° / 24°
Symbol bedeckt

krone.tv

Gorbatschow (kl. Bild), Haiders Aufstieg und vieles mehr: Peter Filzmaier und Christian Nusser ...
Krone Plus Logo
Zeitreise nach 1991
„Niemand wusste, was kommt jetzt? Es war Chaos!“
Rares Interview
Stronach (93): „Ich habe keine Angst vor dem Tod“
Der Flughafen von Skiathos gehört zu den gefährlichsten Planespotting-Orten auf der Welt – jedes ...
Krone Plus Logo
Verletzte in Skiathos
Warum Planespotting im Urlaub keine gute Idee ist
Der deutsche Deko-Spezialist Depot ist pleite. Ungefähr 200 Menschen in Österreich werden nun ...
„Verschwindet nicht“
Depot-Insolvenz: Hunderte Jobs hierzulande wackeln
Der Kriegsverbrecher Ratko Mladić ist im Alter von 83 Jahren in einem Gefängniskrankenhaus ...
In Haft in Den Haag
Kriegsverbrecher Ratko Mladic (83) gestorben
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nur acht Wochen nach Hochzeit ist Nadine Witwe
122.868 mal gelesen
Karl und Nadine: Ihr Glück dauerte nur dreieinhalb Jahre, ihre Ehe nur wenige Wochen.
Wien
Beatpatrol-Flop: Fans frustriert, Künstler weg
111.021 mal gelesen
Stundenlanges Warten statt tanzen in Wien: Bei Beatpatrol gab es am Freitag massive Probleme – ...
Salzburg
Jetzt bröckelt der Tunnel beim Luxus-Millionengrab
100.107 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die Fertigstellung des „Six Senses“-Luxusprojekts steht weiter in den Sternen – auch wenn die ...
Außenpolitik
Schreckgespenst AfD: „… dann ist CDU kaputt!“
1417 mal kommentiert
AfD-Wahlkampfveranstaltung in Sachsen-Anhalt: Zum ersten Mal seit 1945 könnte in deinem ...
Innenpolitik
Vorreihung von Bablers Vater: Jetzt spricht Spital
1297 mal kommentiert
Das familiäre Umfeld von SPÖ-Chef Babler geriet in den Fokus der FPÖ.
Innenpolitik
Babler: „Lasst meinen Papa aus dem Spiel!“
1198 mal kommentiert
Andreas Babler meldete sich nach dem OP-Vorwurf selbst auf Facebook zu Wort.
Mehr Vorarlberg
ÖFB-Cup
Austria Lustenau nach Torspektakel im Achtelfinale
„Vögels Lexikon“
Dem Vorarlberger „Fallot“ auf der Spur
Tierschutz
Mehr Tierhalteverbote in Vorarlberg verhängt
Klimaschutz-Plan
Dornbirn will sich vor Extremwetter schützen
„Faktisch falsch“
Teure Pressearbeit? Marte kontert Kritik
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf