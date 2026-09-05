Mann sollte Strafe zahlen, obwohl Frau Pkw lenkte

Beweisfoto zeigte Frau am Steuer

Doch der Mann beschritt den Rechtsweg. In seiner Beschwerde gab der Vorarlberger an, dass er zum Zeitpunkt der Kontrolle gar nicht selbst mit dem Wagen gefahren sei. Als Beweis legte er das offizielle Foto der ASFINAG vor, auf dem eindeutig eine Frau am Steuer zu sehen war. Sein Auto habe er einem Unternehmen überlassen, wer genau an diesem Tag gefahren ist, verriet er den Behörden allerdings nicht. Zur Verhandlung erschien er ebenfalls nicht.