Verkehrsrowdy rammt mit offener Tür fremden Pkw

Dann wurde es richtig wild: Bei der Abfahrt Wolfurt zückte der Unbekannte zunächst ein Handy, um einen anderen Autofahrer zu filmen. Doch damit nicht genug: Der Verkehrsrowdy folgte dem von ihm gefilmten Lenker bis zum Parkplatz des Achparks in Lauterach, wo er mit seinem Wagen schließlich direkt auf den Pkw des Opfers zufuhr und dieses zu einer Vollbremsung zwang.