Hoher Freschen: Der „König“ im Rheintal

Die Art wächst bevorzugt an felsigen, kalkreichen Standorten. Das Verbreitungsgebiet reicht über weite Teile der europäischen Gebirge bis in den hohen Norden. Charakteristisch sind die dichten, rosettenartigen Blätter, die wie kleine, grüne Sterne an den Felsen sitzen. Die fleischigen Blätter besitzen am Rand feine Kalkdrüsen, über die überschüssiger Kalk ausgeschieden wird. Dieser lagert sich als winzige weiße Punkte am Blattrand ab und verleiht den Rosetten ihr oft weiß gesprenkeltes Aussehen. Von Juni bis August entwickelt der Rispen-Steinbrech seine vergleichsweise zarten, weißen Blüten, die an verzweigten Stängeln über den Blattrosetten stehen. Die einzelnen Blüten sind meist mit kleinen gelblichen oder rötlichen Punkten versehen. Seinen Namen verdankt das Steinbrechgewächs gewissermaßen seinem Lebensraum: Die Pflanzen besiedeln kleinste Spalten und Ritzen in Felsen und wirken dabei, als würden sie direkt aus dem Stein hervorwachsen. Tatsächlich „sprengt“ der Rispen-Steinbrech den Fels jedoch nicht – vielmehr nutzt er vorhandene Risse und Spalten, in denen sich etwas Erde und Feuchtigkeit sammeln. Mit seinen kompakten Rosetten und den fleischigen Blättern ist er hervorragend an die oft kargen, trockenen und rauen Bedingungen im Gebirge angepasst. Der auffällige rote Ring an den äußeren Blättern ist kein Zeichen einer Krankheit,sondern eine natürliche Stressreaktion der Pflanzen auf starke Sonneneinstrahlung,Trockenheit oder Kälte (Ansammlung von Anthocyane als Sonnenschutz).