Konferenz mit SV Ried und Altach ab 18.30 Uhr LIVE

Zweite Runde im ÖFB-Cup: Die SV Ried spielt gegen die SPG Wallern/ASV St. Marienkirchen. Der SCR Altach trifft zu Hause auf Bischofshofen. Wir berichten ab 18.30 Uhr live in der Konferenz – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Auf die Rieder wartet ein echtes Lokalderby – die Anreise nach Wallern an der Trattnach dauert nur etwa eine halbe Stunde. Beim Tabellenführer der Regionalliga Nord stehen gleich 14 Spieler mit Ried-Vergangenheit im Kader. Ihr Coach Julian Baumgartner spielte einst ebenfalls für die Rieder und betreute von 2023 bis 2025 deren zweite Mannschaft, die „Jungen Wikinger Ried“.
„Richtige Haltung am Platz“
Trainer Mario Despotovic rechnet mit einer schwierigen Partie. „Uns erwartet ein Gegner, der dieses Spiel sicherlich mit großer Motivation angehen wird und gegen den wir die nötige Konsequenz und Konstanz zeigen müssen. Für uns geht es darum, von Beginn an die richtige Haltung auf den Platz zu bringen und über die gesamte Spielzeit geschlossen aufzutreten“, sagte der 41-Jährige.
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