Konferenz mit SV Ried und Altach ab 18.30 Uhr LIVE

„Richtige Haltung am Platz“

Trainer Mario Despotovic rechnet mit einer schwierigen Partie. „Uns erwartet ein Gegner, der dieses Spiel sicherlich mit großer Motivation angehen wird und gegen den wir die nötige Konsequenz und Konstanz zeigen müssen. Für uns geht es darum, von Beginn an die richtige Haltung auf den Platz zu bringen und über die gesamte Spielzeit geschlossen aufzutreten“, sagte der 41-Jährige.