Dornbirn will sich vor Extremwetter schützen

Fokus auf den Wasserhaushalt

Ein weiterer zentraler Schwerpunkt der neuen Strategie ist der Umgang mit etwaigen Wassermassen, die sich binnen kurzer Zeit über das Stadtgebiet ergießen. Bei Starkregen soll möglichst viel Nässe direkt vor Ort im Boden versickern können, um lokale Überschwemmungen zu verhindern. In längeren Trockenperioden gewinnt hingegen eine verlässliche Wasserversorgung an Bedeutung. Dafür nutzt die Stadt das sogenannte Schwammstadt-Prinzip: Soll meinen: Regenwasser wird wie bei einem Schwamm direkt im Boden gespeichert. So steht es den Bäumen wesentlich länger zur Verfügung. Bei zukünftigen Bauprojekten wird ebenfalls darauf geachtet, dass Flächen nicht vollständig versiegelt werden.