Viel Bewegung auf Vorarlbergs Schulwegen

Abschließend richtet der Verkehrsclub einen dringenden Appell an alle Fahrzeuglenker: Da Kinder vom Vertrauensgrundsatz ausgenommen sind, gilt es, mit erhöhter Vorsicht und angepasster Geschwindigkeit zu agieren. Erziehungsberechtigten wird zudem geraten, auf das Auto als Transportmittel zu verzichten, um dem Nachwuchs wichtige Lernprozesse nicht vorzuenthalten. Wer Gefahrenstellen entdeckt, soll diese umgehend an die zuständige Gemeinde melden.