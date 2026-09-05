Nadelöhr am Radweg Stiglingen wird beseitigt

Wer in der Messestadt auf dem Geh- und Radweg entlang der Stiglingerstraße unterwegs ist, muss sich bald nicht mehr durch ein Nadelöhr zwängen. Bislang verengt sich die Strecke auf einer Länge von hundert Metern auf knapp eineinhalb Meter.
Ab Mitte September lässt die Stadt diesen Abschnitt doppelt so breit ausbauen. Zudem glätten Arbeiter unebene Stellen auf dem Belag. Die Verbindung zwischen der Bahnhaltestelle Haselstauden und den Einkaufsmärkten an der L 190 gilt dabei als zentrale Route für den täglichen Radverkehr. In den vergangenen Jahren wuchs der Weg bereits stückweise auf bis zu vier Meter an. Nun schließt die Stadt die verbliebene Lücke. Während der Bauphase leitet die Stadt den Verkehr um.
Unter der Erde tut sich ebenfalls etwas: Arbeiter verlegen auf 250 Metern neue Trinkwasserleitungen, um zwei bestehende Netze zu verknüpfen. Rohre für Strom und Daten kommen direkt mit in die Erde.
Finanzierung durch Stadt und Land
Bis Ende des Jahres soll alles fertig sein. Die Kosten für die Wegverbreiterung liegen nach Angaben der Stadt bei etwa 130.000 Euro. Das Land unterstützt das Projekt mit einer Förderung von 40 Prozent.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.