Nadelöhr am Radweg Stiglingen wird beseitigt

Ab Mitte September lässt die Stadt diesen Abschnitt doppelt so breit ausbauen. Zudem glätten Arbeiter unebene Stellen auf dem Belag. Die Verbindung zwischen der Bahnhaltestelle Haselstauden und den Einkaufsmärkten an der L 190 gilt dabei als zentrale Route für den täglichen Radverkehr. In den vergangenen Jahren wuchs der Weg bereits stückweise auf bis zu vier Meter an. Nun schließt die Stadt die verbliebene Lücke. Während der Bauphase leitet die Stadt den Verkehr um.