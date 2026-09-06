Kärntens Spezial-Schnüffler auf der Spur des Todes

Wenn „Leni“ und „Rashid“ in den Dienst gestellt werden, verheißt dies selten etwas Gutes: Denn sie sind Kärntens Blut- und Leichenspürhunde. Und in ihrem Bereich absolute Spezialisten – egal ob an Land, oder zu Wasser. Die „Krone“ durfte ihnen bei einem Training über die Schnauzen sehen.
„Lena vom Weinbergland“ und „Rashid vom Hunnenkönig“ – die beiden Malinois (kurz „Malis“) kennen sich bereits seit dem Welpenalter und sind – so zumindest der Eindruck jüngst beim „Krone“-Besuch in der Hauptdienststelle Paternion – auch ein wenig ineinander verliebt: Gemeinsam haben sie erfolgreich die zweijährige Grundausbildung bei der Polizeidiensthundeeinheit absolviert, und in weiterer Folge dann auch den selben „Karriereweg“ eingeschlagen: Sie sind (neben ihrem alltäglichen Polizeijob) aktuell Kärntens Top-Schnüffler in Sachen Blut- und Leichensuche.
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