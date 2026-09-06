Kärntens Spezial-Schnüffler auf der Spur des Todes

„Lena vom Weinbergland“ und „Rashid vom Hunnenkönig“ – die beiden Malinois (kurz „Malis“) kennen sich bereits seit dem Welpenalter und sind – so zumindest der Eindruck jüngst beim „Krone“-Besuch in der Hauptdienststelle Paternion – auch ein wenig ineinander verliebt: Gemeinsam haben sie erfolgreich die zweijährige Grundausbildung bei der Polizeidiensthundeeinheit absolviert, und in weiterer Folge dann auch den selben „Karriereweg“ eingeschlagen: Sie sind (neben ihrem alltäglichen Polizeijob) aktuell Kärntens Top-Schnüffler in Sachen Blut- und Leichensuche.