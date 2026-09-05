Dem Vorarlberger „Fallot“ auf der Spur

Die Mehrzahl von Fallott lautet Fallotta, und der Voradelberger ist (leider) sehr schnell darin und geneigt dazu, gleich eine ganze Menschengruppe als Falotta zu verteufeln, wenn er mit einer Einzelperson aus dieser eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Hat ihm beispielsweise ein Gastwirt auch nur einmal zu viel Zeche berechnet, so lässt er sich für den Rest seines Lebens zum Pauschalurteil hinreißen: „D´Würt sind alls Fallotta!“