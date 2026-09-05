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„Vögels Lexikon“

Dem Vorarlberger „Fallot“ auf der Spur

Vorarlberg
05.09.2026 16:35
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im ...
Stefan Vögel ist Kabarettist und einer der erfolgreichsten Drehbuch- und Theaterautoren im deutschsprachigen Raum. Was er ebenfalls ist: ein waschechter „Voradelberger“.(Bild: mathis.studio)
Porträt von Stefan Vögel
Von Stefan Vögel

Der Vorarlberger Dialekt hat bekanntlich seine Eigenarten, insbesondere im Osten Österreichs versteht man nicht immer, was einem der Alemanne sagen will. Der Kabarettist und Autor Stefan Vögel will mit „Vögels Lexikon“ Abhilfe schaffen und Brücken bauen. Heute deckt er den Hintersinn des Hauptworts „Fallot“ auf.

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Nicht ausschließlich alemannisch – als Vokabel wie als leibhaftige Person – sondern zugleich auch bayrisch und restösterreichisch existiert der Fallott. Es handelt sich dabei um einen Gauner, Betrüger, Lump oder Halunken, der stets männlichen Geschlechts ist (Der Satz „Sie ischt an Fallott“ ist daher nicht möglich, hier müsste auf „Sie ischt a Gaunere/Beschießere“ ausgewichen werden.)

Der sprachliche Ursprung des Fallott ist nicht eindeutig geklärt und teilt die Wissenschaft in zwei Meinungen: die einen leiten den Fallott aus dem französischen Wort falot ab, das einen lustigen bis hin zu einem lächerlichen oder auch grotesken Menschen bezeichnet; die anderen vermuten ihn eher im italienischen Hauptwort fallito, einem gescheiterten Menschen, Versager oder Bankrotteur.

In jedem Falle warnt der Alemanne im allgemeinen Sprachgebrauch mit der Bezeichnung Fallott vor Menschen, die unehrlich und unseriös sind, und dies speziell in ihrer Geschäftsgebarung („Mach jo ka Gschäft mit dem – es ischt an Fallott!“), weshalb man ihnen tunlichst aus dem Weg gehen sollte.

Die Mehrzahl von Fallott lautet Fallotta, und der Voradelberger ist (leider) sehr schnell darin und geneigt dazu, gleich eine ganze Menschengruppe als Falotta zu verteufeln, wenn er mit einer Einzelperson aus dieser eine schlechte Erfahrung gemacht hat. Hat ihm beispielsweise ein Gastwirt auch nur einmal zu viel Zeche berechnet, so lässt er sich für den Rest seines Lebens zum Pauschalurteil hinreißen: „D´Würt sind alls Fallotta!“

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