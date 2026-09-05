Beim FC Dornbirn läuft derzeit sehr vieles rund

Im VFV-Cup hat der FC Dornbirn in dieser Woche das Viertelfinale erreicht, in der Meisterschaft in der Regionalliga West liegen die Rothosen auf dem zweiten Tabellenplatz. Mittelfeldmann Kristijan Makovec schwärmt von einem ausgezeichneten Mannschaftsgefüge. Heute (18) kommt mit dem SV Fügen ein starker Liga-Neuling.
Nach den ersten fünf Runden in der Westliga steht der FC Dornbirn auf dem zweiten Tabellenplatz, auch im VFV-Cup erreichte man zuletzt das Viertelfinale. Es läuft bei den Rothosen. „Bisher haben wir unsere Ziele erreicht“, sagt Mittelfeldmotor Kristijan Makovec, der seine zweite Saison bei den Messestädtern spielt. „Wir haben viel Qualität im Kader und sehr gute Charaktere. Ich genieße es, ein Teil dieser Mannschaft zu sein.“
Hungrige Spieler
Nach drei gespielten Runden in dieser Saison trennte sich der Verein von Trainer Heinz Fuchsbichler, trotz starkem Start mit zwei Siegen und einem Remis. Roman Ellensohn kam als sein Nachfolger, feierte seither zwei Siege – darunter das fulminante 7:1 bei seinem Debüt gegen Lochau. Der Trainerwechsel hat den Dornbirnern sicher nicht geschadet. „Jeder ist hungrig, jeder will etwas erreichen“, stellt Makovec klar.
Heute (18) kommt der bisher starke SV Fügen auf die Birkenwiese, die Tiroler sammelten in ihrer ersten RLW-Saison bisher neun Punkte und liegen auf Platz fünf. „Sie haben sicher eine gute Mannschaft und wir müssen bereit sein“, sagt Makovec, „aber ich glaube, dass wir mehr Qualität haben. Und wenn wir die auf den Platz bringen, werden wir das Spiel gewinnen.“
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