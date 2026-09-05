Beim FC Dornbirn läuft derzeit sehr vieles rund

Nach den ersten fünf Runden in der Westliga steht der FC Dornbirn auf dem zweiten Tabellenplatz, auch im VFV-Cup erreichte man zuletzt das Viertelfinale. Es läuft bei den Rothosen. „Bisher haben wir unsere Ziele erreicht“, sagt Mittelfeldmotor Kristijan Makovec, der seine zweite Saison bei den Messestädtern spielt. „Wir haben viel Qualität im Kader und sehr gute Charaktere. Ich genieße es, ein Teil dieser Mannschaft zu sein.“